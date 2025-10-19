SuperLiga Alba: Performanța Ighiu, în pericol să piardă 4 meciuri la „masa verde”? Cazul portarului Bistraie pune pe jar fotbalul amator din Alba
SuperLiga Alba: Performanța Ighiu, în pericol să piardă 4 meciuri la „masa verde”? Cazul portarului Bistraie pune pe jar fotbalul amator din Alba
Performanța Ighiu, ocupanta locului secund în Superliga Alba după 8 etape, este în pericol să piardă la „masa verde” 4 dintre partidele disputate în acest tur întrucât l-a ultilizat pe portarul Sergiu Bistraie, jucător aflat la a treia echipă în acest sezon 2024/2025.
Citește și: Doi jucători din Alba în „tricolor”: Bistraie și Juncan (Gloria Geoagiu), în reprezentativa României în preliminarile UEFA Regions’ Cup
Sergiu Bistraie a jucat în Cupa României pentru Sticla Arieșul Turda, în faza regionala a Cupei României, în disputa cu Unirea Tășnad 2-4. Apoi portarul de 21 de ani a trecut la Sportul Câmpeni pentru care a apărat primele două runde în Superliga Alba și ulterior a fost legitimat la Perfomanța Ighiu, care l-a utilizat în partidele câștigate cu AFC Micești (6-0), Viitorul Vama Seacă (2-0), Spicul Daia Română (4-0) și ACS Oiejdea (5-0)
*Legitimat la 3 cluburi, dar drept de joc doar la două!
Conform RSTJF, articolul 4, într-un an competițional un jucător se poate legitima sau transfera la maxim 3 cluburi. În timpul acestei perioade are dreptul să joace în meciuri oficiale pentru numai două cluburi. Lumea fotbalului amator din Alba a aflat informația legată de Bistraie și cei implicați solicită ca AJF Alba să aplice sancțiunile disciplinare și să omologheze la „masa verde” respectivele 4 partide. Deocamdată nu s-a luat nicio decizie, însă la aflarea veștii că ar putea fi sancționată, Performanța Ighiu a amenințat că se va retrage din campionat!
Astfel, „cartoful fierbinte” este în curtea Asociației Județene de Fotbal Alba, organism care trebuie, în scurt timp, să ofere un răspuns oficial și să limpezească situația încurcată.
„Este o situație complexă și complicată. S-a constatat că Bistraie nu avea drept de joc, dar pentru a se omologa jocurile respective la masa verde, asta se putea face doar pe baza unei contestații făcute de echipele în cauză”, a comentat Cristian Petropulos, președintele AJF Alba.
Un lucru este cert, Bistraie nu a mai apărut pe foaia de joc a echipei Performanța Ighiu la confruntările din etapa a 7-a (1-0 cu CS Zlatna) și etapa a opta (3-1 cu Fortuna Lunca Mureșului).
Sergiu Bistraie a fost desemnat în luna august cel mai bun portar la Campionatul Munților Apuseni și a făcut parte anul trecut din selecționata României de fotbal amator în preliminariile UEFA Regions Cup
