SuperLiga Alba, etapa 9: Surpriza Inter Unirea continuă seria imbatabilă! Industria Galda, 8-0 cu „lanterna roșie” cu „careu” Cioară!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 41 de minute

în

De

SuperLiga Alba, etapa 9: Surpriza Inter Unirea continuă seria imbatabilă! Industria Galda, scor fluviu, 8-0 cu „lanterna roșie” cu „careu” Cioară!

Citește și: SuperLiga Alba: Performanța Ighiu, în pericol să piardă 4 meciuri la „masa verde"? Cazul portarului Bistraie pune pe jar fotbalul amator din Alba

 

*CS Zlatna – Inter Unirea 0-4 (0-2)

Echipa din „curbă” reprezintă surpriza plăcută a stagiunii. Inter a realizat cea mai clară victorie a sezonului, continuând seria imbatabilă. Aurarii au pierdut al treilea meci la rând, fără a înscrie, și au un singur punct în ultimele 5 dispute;

*Fortuna Lunca Mureșului – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-1 (1-1)

O remiză echitabilă, într-un joc fără evenimente. Oaspeții sunt la al treilea joc fără a pierde (7 puncte acumulate);

*Viitorul Vama Seacă – Industria Galda de Jos 0-8 (0-2)

Găldenii au realizat cea mai clară victorie externă a stagiunii, cu un „careu” Cioară. „Lanterna roșie” a ajuns la 7 eșecuri consecutive și al doilea meci la rând în fața fanilor în care încasează 8 goluri;

*Sportul Câmpeni – CS Ocna Mureș 1-2 (0-1)

Ocnamureșenii se impun, cu emoții, după două runde în care au luat un singur punct. Gazdele au avut o transversală la scorul de 0-1, prin A. Boca (șut de la 25 de metri);

*Spicul Daia Română – AFC Micești 2-1 (0-0).

Dăienii au abordat confruntarea cu un nou antrenor, Paul Rahovean, care l-a substituit săptămâna trecută pe Mircea Țîrlea, acesta câștigând la debut într-un meci cu toate golurile în actul secund;

*ACS Oiejdea – Viitorul Sântimbru, mâine

*Peformanța Ighiu – stă

