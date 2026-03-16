Semifinalele Cupei României: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și ȘF Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos

Semifinalele Cupei României, faza județeană: Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română și ȘF Valea Frumoasei – Industria Galda de Jos, toate formații din SuperLiga Alba!

În semifinalele Cupei României, în 11 aprilie, sunt duelurile Viitorul Sântimbru (locul 1) – Spicul Daia Română (locul 6) și Școale de Fotbal Valea Frumoasei (locul 7) – Industria Galda de Jos (locul 2).

La sediul AJF Alba, au fost trase la sorți jocurile din semifinalele Cupei României, ce vor avea loc sâmbătă, 11 aprilie 2026 (Sâmbăta de Paște), de la ora 11.00. Au fost prezenți Ovidiu Hulea (Viitorul Sântimbru), Iancu Iosif (Spicul Daia Română), Tudor Pintilie (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) și Gligor Udrea (Industria Galda).

În prima parte a campionatului Viitorul Sântimbru a învins, la Galtiu, 3-0, pe Spicul (etapa 8), returul fiind în 9 mai, la Daia Română. Industria s-a impus clar, în deplasare, la Săsciori, 5-0, iar în runda inaugurală a returului, la Galda de Jos, va fi disputa directă (sâmbătă, 21 martie).

În sferturile de finală ale Cupei României, Spicul Daia Română a dat marea lovitură și a eliminat, în deplasare, după loviturile de departajare pe CS Ocna Mureș, câștigătoarea ediției precedente. O altă surpriză a furnizat Școala de Fotbal Valea Frumoasei, care a trecut, tot în deplasare, de Performanța Ighiu. În „careul de ași” au ajuns, după „seturi la zero”, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos!

