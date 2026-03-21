SuperLiga Alba, etapa 14, prima a returului: Liderul Viitorul Sântimbru – victorie în derby-ul de la Ocna Mureș, Inter Unirea – primul eșec stagional, la Ighiu!

Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, s-a impus în derby-ul primei runde din primăvară, 3-1, în deplasare cu „Soda dragă”.

Performanța Ighiu a reușit să se impună, producând primul insucces al stagiunii curente pentru Inter Unirea, într-un final cu proteste ale oaspeților, care au solicitat acordarea unui penalty în prelungiri!

Rezultate:

*CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru 2-3 (0-1). Formația din Galtiu, dublă Voic, s-a răzbunat pentru singurul insucces al campionatului și a bifat a noua victorie consecutivă;

*Performanța Ighiu – Inter Unirea 2-1 (1-1). Elevii lui Ciprian Selagea au întors scorul și au produs formației din „Curbă”, marea surpriză a sezonului, primul eșec al stagiunii curente. Scandal în final, când vizitatorii au protestat vehement pentru neacordarea unui penalty (central H. Balea), iar antrenorul principal a fost eliminat;

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI