SuperLiga Alba, etapa 13: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 la Ocna Mureș, Industria Galda – pe locul secund

SuperLiga Alba, etapa 13, ultima a turului: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 la Ocna Mureș, Industria Galda – pe locul secund

Viitorul Sântimbru este campioana turului în SuperLiga Alba, după un deceniu! În același timp, Inter Unirea reprezintă revelația primei părți a campionatului, formația din Curbă fiind singura care nu a pierdut.

În ultima rundă, Inter Unirea a câștigat net derby-ul orgoliilor de la Ocna Mureș, scor 3-0, toate golurile fiind marcate de foști echipieri ai „Sodei dragă”.

Pe locul secund este Industria Galda, la două puncte în spatele liderului, iar pe poziția a treia iernează Inter Unirea, marea surpriză a sezonului.

*Performanța Ighiu – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 1-0 (1-0)

În minutul 41, Mian (Școala de Fotbal Valea Frumoasei) a fost eliminat. Ighienii au câștigat la limită și iernează în preajma podiumului. Vizitatorii au pierdut al doilea meci la rând, fără a înscrie;

*CS Zlatna – Spicul Daia Română 1-3 (0-1)

Aurarii s-au despărțit de fani cu un eșec, al doilea consecutiv în final de tur (au 6 eșecuri din ultimele 7 dispute). Spicul, triplă Brânză, s-a reabilitat după ultimele două rezultate înregistrate acasă;

*ACS Oiejdea – Industria Galda de Jos 2-4 (2-2)

În minutul 63, Boldi senior a fost eliminat direct pentru fault dur, iar între buturile gazdelor a intrat jucătorul de câmp Boldi jr (tocmai fiul său, care egalase în finalul primei reprize)! ACS Oiejdea venea după 3 partide în care nu a fost învinsă dar a pierdut într-o confruntare specială între echipe din comuna Galda de Jos. Gazdele au reușit să egaleze de la 0-2, remarcându-se tripla lui Cioară dar și golul din penalty marcat de portarul Căt. Suciu pentru Industria. Găldenii au înregistrat 5 victorii și un egal în ultimele dispute;

*Fortuna Lunca Mureșului – Viitorul Vama Seacă 5-4 (2-3)

Un meci extrem, foarte interesant, cu evenimente (două autogoluri, penalty ratat, cartonaș roșu) și răsturnări de situații, de la 1-0, la 1-3, apoi 3-3, 3-4 și 5-4, cu gol al victoriei în minutul 90!!! În minutul 5 gazdele au ratat un penalty prin M. Kiss. A doua partidă la rând adjudecată de Fortuna, după o derulare neverosimilă, duble K. Oniga ș(gazde) și B. Szabo (oaspeți). Hațegan (Viitorul Vama Seacă) a fost eliminat în prelungiri (90+2);

*Sportul Câmpeni – Viitorul Sântimbru 3-6 (3-5)

„Manita” reușită de George Voic, atacantul liderului, și o triplă pentru Petricele, jucătorul gazdelor. Formația din Galtiu și-a perpetuat seria remarcabilă, cu a opta victorie consecutivă și 11 întâlniri fără înfrângere (31 de puncte), în final debutând și Bogdan Bicheși (16 ani), fiul principalului Adrian Bicheși. Nou promovata a suferit al șaselea eșec la rând și a acumultat un singur punct în 7 runde!

*CS Ocna Mureș – Inter Unirea 0-3 (0-2): Paleoca (33), Marton (38), Chișu (74). În duelul orgoliilor între reprezentantele celor două localități învecinate, oaspeții au dat lovitura, cu goluri înscrise de foști echipieri ai ocnamureșenilor! Formația din curbă a câștigat în fieful rivalilor, care au suferit cel mai drastic eșec al sezonului, și încheie în mod remarcabil, cu 5 victorii consecutive, un tur de campionat extraordinar, unul în care nu a pierdut niciun meci!

*AFC Micești – a stat

Etapa viitoare (prima din retur, martie 2026): Performanța Ighiu – Inter Unirea (în tur, 1-2), CS Ocna Mureș – Viitorul Sântimbru (3-2), Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (5-0), Sportul Câmpeni – AFC Micești (0-2), CS Zlatna – ACS Oiejdea (1-1), Fortuna Lunca Mureșului – Spicul Daia Română (1-4), Viitorul Vama Seacă – stă.

Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 31 (55-12), 2. Industria Galda 29 (43-8), 3. Inter Unirea 28 (31-9), 4. Performanța Ighiu 25 (30-11), 5. CS Ocna Mureș 25 (34-17), 6. Spicul Daia Română 20 (28-16), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 17 (17-16), 8. Fortuna Lunca Mureșului 11 (22-34), 9. ACS Oiejdea 11 (17-37), 10. CS Zlatna 8 (12-41), 11. Sportul Câmpeni 7 (16-43), 12. AFC Micești 6 (14-42), 13. Viitorul Vama Seacă 6 (17-50).

Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru), Marius Chirilă (Inter Unirea), Gligor Udrea (Industria Galda)

