SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos… pentru lider! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu”  Oniga (Fortuna Lunca Mureșului)

SuperLiga Alba, etapa 12: Remiză în derby-ul de la Galda de Jos, dintre Industria și Performanța Ighiu… pentru liderul Viitorul Sântimbru! CS Ocna Mureș – victorie clară, „careu” Oniga (Fortuna Lunca Mureșului)

Chiar dacă a stat, liderul Viitorul Sântimbru rămâne cu două puncte în fața Industriei Galda de Joc, care a remizat pe teren propriu cu Performanța Ighiu în derby-ul penultimei runde din SuperLiga. CS Ocna Mureș este pe treapta a treia a podiumului, la egalitate cu revelația Inter Unirea, care a realizat scorul rundei.

*Inter Unirea – Sportul Câmpeni 7-0 (2-0)

Inter Unirea, revelația turului, a realizat cea mai clară victorie stagională (dublă Paleoca) și rămâne singura formație care nu a pierdut în prima parte a campionatului. Formația din curbă a câștigat al patrulea joc consecutiv, iar nou-promovata a suferit al cincilea eșec la rând și a strâns un singur punct în 6 runde.

*Industria Galda de Jos – Performanța Ighiu 0-0.

În derby-ul rundei s-a înregistrat prima remiză albă din acest tur de campionat. Un punct prețios smuls de vizitatori, care au evoluat din minutul 52 în inferioritate numerică (a fost eliminat C. Dănilă). Primul egal al sezonului realizat de Performanța, în compania unui oponent ce venea după 5 confruntări adjudecate, însă a pierdut primele puncte în fața fanilor;

*Viitorul Vama Seacă – CS Zlatna 3-1 (1-0)

În minutul 45+1, Tocu (CS Zlatna) a fost eliminat. „Lanterna roșie” a reușit să câștige, după 9 eșecuri consecutive (dublă Văsuț)!

*Spicul Daia Română – ACS Oiejdea 1-1 (0-1)

Surpriză realizată de nou-promovată. ACS Oiejdea a legat 3 confruntări fără a pierde (7 puncte), iar dăienii au înregistrat un semieșec la ultima reprezentație internă;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Ocna Mureș 0-4 (0-1)

Succes categoric pentru „Soda dragă”, dublă Coltor, în compania unui oponent ce bifase 4 întâlniri imbatabile (cu 10 puncte acumulate) dar a suferit o înfrângere grea la despărțirea de fani;

*AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului 2-4 (1-2)

„Careu” realizat de atacantul oaspeților Kristof Oniga în duelul formațiilor din subsol. Fortuna a realizat un succes prețios și a depășit criza (două meciuri consecutive pierdute și un singur punct luat în 4 confruntări). Gazdele încheie prima parte a campionatului cu al patrulea meci pierdut consecutiv;

*Viitorul Sântimbru – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 22 noiembrie, ora 11.00: Performanța Ighiu – Școala de Fotbal Valea Frumoasei; ora 14.00: CS Zlatna – Spicul Daia Română, ACS Oiejdea – Industria Galda de Jos, Fortuna Lunca Mureșului – Viitorul Vama Seacă, Sportul Câmpeni – Viitorul Sântimbru, CS Ocna Mureș – Inter Unirea, AFC Micești – stă.

Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 28 (49-9), 2. Industria Galda 26 (39-6), 3. CS Ocna Mureș 25 (34-14), 4. Inter Unirea 25 (28-9), 5. Performanța Ighiu 22 (29-11), 6. Spicul Daia Română 17 (25-15), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 17 (17-15), 8. ACS Oiejdea 11 (15-33), 9. Fortuna Lunca Mureșului 8 (17-30), 10. CS Zlatna 8 (10-38), 11. Sportul Câmpeni 7 (13-37), 12. AFC Micești 6 (14-42), 13. Viitorul Vama Seacă 3 (13-45).

