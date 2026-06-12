VIDEO | ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț
ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț
Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 iunie 2026, la intrare în Petrești dinspre Sebeș.
Din primele informații disponibile, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț.
Un echipaj de ISU Alba s-a deplasat la fața locului.
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