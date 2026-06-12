Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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ALBA FEST 2026

ACCIDENT rutier la intrare în Petrești: Un autoturism a ajuns în șanț 

Un accident rutier a avut loc astăzi, 12 iunie 2026, la intrare în Petrești dinspre Sebeș. 

Din primele informații disponibile, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanț. 

Un echipaj de ISU Alba s-a deplasat la fața locului. 

Știre în curs de actualizare…

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