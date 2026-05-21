Un bărbat condamnat pentru furturi din locuințe rămâne cu pedeapsa de 6 ani de închisoare după ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins apelul

Curtea de Apel a respins definitiv, marți, 19 mai 2026 apelul formulat de un inculpat condamnat pentru două furturi calificate comise în vara anului 2022 și a menținut pedeapsa rezultantă de 6 ani de închisoare stabilită în primă instanță.

Potrivit hotărârii pronunțate la 19 mai 2026, instanța de control judiciar a apreciat că sentința primei instanțe este „legală și temeinică”, iar pedepsele aplicate sunt proporționale cu gravitatea faptelor și cu antecedentele penale ale inculpatului.

Două spargeri comise la interval de o săptămână

Conform probelor administrate în dosar, primul furt a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie 2022, când inculpatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce analiza zona și camerele video amplasate pe o stradă.

Anchetatorii au stabilit că acesta a forțat accesul într-o curte și apoi a pătruns într-o locuință de unde a sustras mai multe bunuri: două ceasuri, trei brățări din argint și două parfumuri. Prejudiciul estimat a fost de aproximativ 3.000 de lei.

Instanța a reținut că, după comiterea furtului, bărbatul a fugit printr-un teren situat în spatele imobilului pentru a evita camerele de supraveghere și eventualii martori.

Al doilea furt a fost comis în noaptea de 27 spre 28 iulie 2022. De această dată, inculpatul a fost surprins de camerele video purtând mănuși, mască chirurgicală, șapcă și un ghiozdan. După ce a escaladat gardul unei locuințe, a pătruns în interior și a furat o boxă portabilă, un parfum și o cameră de supraveghere video.

Bunuri descoperite la percheziții

La o percheziție efectuată în august 2022 la domiciliul inculpatului, polițiștii au găsit o parte dintre bunurile reclamate ca fiind furate. Persoana vătămată a recunoscut printre acestea parfumul și boxa portabilă sustrase din locuința sa.

Judecătorii au considerat că probele administrate – imaginile video, procesele-verbale de cercetare la fața locului și bunurile găsite la domiciliul inculpatului – demonstrează fără dubiu vinovăția acestuia.

Recidivist specializat în furturi

Bărbatul nu era la primul conflict cu legea penală. Acesta fusese anterior condamnat pentru furt calificat, iar noile infracțiuni au fost comise în stare de recidivă postexecutorie și în concurs cu o altă condamnare definitivă de 4 ani de închisoare pronunțată într-un dosar separat. Magistrații au apreciat că modul de operare demonstrează „un comportament infracțional de tip metodic”, specific unei persoane „specializate în comiterea de furturi”.

Instanța a reținut în defavoarea inculpatului faptul că a acționat pe timp de noapte, a vizat locuințe, a luat măsuri pentru a evita identificarea și a repetat același tip de infracțiuni într-un interval scurt de timp.

În apel, inculpatul a solicitat reducerea pedepselor invocând atitudinea sinceră și recunoașterea faptelor, consumul de alcool la momentul comiterii infracțiunilor, faptul că execută deja o pedeapsă privativă de libertate și existența a doi copii minori în întreținere.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins însă argumentele, apreciind că acestea au fost deja avute în vedere de prima instanță atunci când a stabilit pedepsele de câte 3 ani pentru fiecare furt calificat.

Judecătorii au arătat că inculpatul a beneficiat deja de reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii faptelor și că antecedentele sale penale cântăresc decisiv în evaluarea periculozității.

Pedeapsa finală: 6 ani de închisoare

Instanța a menținut contopirea pedepselor: 3 ani pentru primul furt; 3 ani pentru al doilea furt; 4 ani dintr-o condamnare anterioară. În urma aplicării regulilor concursului de infracțiuni, pedeapsa rezultantă a rămas de 6 ani de închisoare. Din această perioadă se deduc arestul preventiv executat între 9 august 2022 și 4 aprilie 2023 și perioada deja executată în penitenciar începând cu 4 aprilie 2023.

Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.

Pe latura civilă, inculpatul a fost obligat să plătească 3.000 de lei despăgubiri uneia dintre persoanele vătămate. De asemenea, acesta trebuie să suporte cheltuielile judiciare stabilite în apel, în cuantum de 400 de lei.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

