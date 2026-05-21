„Buchet” de 7.000 de euro de flori, aranjamente florale și coroane achiziționat de Primăria Alba Iulia: Scopul și… durata

Primăria Alba Iulia a lansat, miercuri, 20 mai 2026 o procedură de achiziție directă de aranjamente florale, buchete, coșuri de flori, plante naturale în glastră, jerbe și coroane de flori naturale.

Acestea au fost solicitate de Compartimentul Administrativ din cadrul Aparatului de Specialitate al Primăriei, fiind vorba de necesarul până la finalul anului 2026.

Florile, aranjamentele florale și coroanele urmează să fie folosite la diverse evenimente socio-culturale, premieri ale persoanelor cu rezultate deosebite în domeniul lor de activitate, ceremoniale militare și religioase, aniversări, ceremonii funerare, vizite de procol, delegații sau amenajări ale sediilor administrației publice locale din Alba Iulia.

Contractul de furnizare poate fi prelungit printr-un act adițional pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2027.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 35.000 de lei (echivalentul a aproape 7.000 de euro), fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 25 mai 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

