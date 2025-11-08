SuperLiga Alba, etapa 11: Liderul Viitorul Sântimbru, a șaptea victorie la rând | CS Ocna Mureș, succes dramatic în derby-ul rundei, cu gol în minutul 90+5!

Dacă primele două clasate, Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos, au continuat seria victoriilor, în schimb CS Ocna Mureș a urcat pe podium după ce s-a impus dramatic în derby-ul rundei, cu Performanța Ighiu. Un rezultat care ajută și liderul, distanțat la 6 puncte de ultima treaptă a podiumului.

*CS Zlatna – AFC Micești 3-2 (1-0):

În nocturnă, în prologul etapei, ucraineanul Gadzhymuradov a semnat prima sa reușită pentru formația zlătneană, care s-a distanțat la 3-0, însă în final s-a redus ecartul. O gură mare de oxigen pentru aurari, care veneau după 4 eșecuri fără a marca și aveau în singur punct în ultimele 6 dispute;

*Spicul Daia Română – Industria Galda de Jos 0-1 (0-0)

„Galben-albaștrii” au câștigat în „stil italian”, realizând 5 victorii succesive. Dăienii au pierdut primul joc sub comanda antrenorului Paul Rahovean;

*Sportul Câmpeni – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 0-1 (0-1)

Nou-promovata a pierdut al patrulea meci la rând și a strâns un singur punct în 5 runde. Vizitatorii au 4 întâlniri imbatabile, cu 10 puncte acumulate;

*CS Ocna Mureș – Performanța Ighiu 2-1 (1-0): Cociș (26), Grecu (90+5)/ M. Cristea (68). Victorie prețioasă pentru ocnamureșeni, ajunși astfel pe poziția a treia, după ce au făcut schimb de poziții cu oponenții. Ighienii au cunoscut gustul eșecului după 7 partide adjudecate;

*Fortuna Lunca Mureșului – Viitorul Sântimbru 1-5 (0-3) Formația din Galtiu, duble Voic și M. Domșa, și-a perpetuat seria remarcabilă, cu a șaptea victorie consecutivă și 10 întâlniri fără înfrângere (28 de puncte). Fortuna este la cel mai drastic insucces intern, al doilea meci consecutiv pierdut și cu un singur punct luat în 4 confruntări;

*ACS Oiejdea – Viitorul Vama Seacă 3-2 (1-0)

Nou-promovata a câștigat a doua confruntare succesivă, primul succes stagional în fața fanilor, și a urcat în ierarhie. „Lanterna roșie”, dublă Rahovean,

a ajuns la 9 eșecuri consecutive;

*Inter Unirea – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14.30: Inter Unirea – Sportul Câmpeni, Industria Galda de Jos – Performanța Ighiu, Viitorul Vama Seacă – CS Zlatna, Spicul Daia Română – ACS Oiejdea, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Ocna Mureș, AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului, Viitorul Sântimbru – stă.

Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 28 (49-9), 2. Industria Galda 25 (39-6), 3. CS Ocna Mureș 22 (30-14), 4. Inter Unirea 22 (21-9), 5. Performanța Ighiu 21 (29-11), 6. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 17 (17-11), 8. Spicul Daia Română 16 (24-14), 9. ACS Oiejdea 10 (14-32), 9. CS Zlatna 8 (10-35), 10. Sportul Câmpeni 7 (13-30), 11. AFC Micești 6 (12-38), 12. Fortuna Lunca Mureșului 5 (13-28), 13. Viitorul Vama Seacă 3 (10-44).

Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru), CS Ocna Mureș

