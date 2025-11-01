SuperLiga Alba, etapa 10 Liderul Viitorul Sântimbru – victorie netă, Industria Galda și-a adjudecat derby-ul, Inter Unirea – pe podium

SuperLiga Alba, etapa 10: Liderul Viitorul Sântimbru – victorie netă, Industria Galda și-a adjudecat derby-ul cu CS Ocna Mureș, Inter Unirea – pe podium!

Inter Unirea, revelația toamnei în SuperLiga Alba, continuă seria imbatabilă și a urcat pe podium! Viitorul Sântimbru rămâne lider și după această rundă, la 3 puncte în fața grupului urmăritoarelor, echipa din Galtiu reușind o nouă victorie categorică. Industria Galda și-a adjudecat derby-ul cu CS Ocna Mureș.

*Performanța Ighiu – Sportul Câmpeni 6-0 (2-0)

Ighienii s-au impus cu un set de tenis (o dublă Gavrilă), câștigând al șaptelea joc consecutiv. Între buturile gazdelor a debutat experimentatul Mihai Mincă (41 de ani). Nou-promovata a pierdut al treilea meci la rând și are un singur punct în 4 runde;

*Industria Galda de Jos – CS Ocna Mureș 2-1 (1-0)

Găldenii s-au impus în derby-ul etapei, „galben-albaștrii” bifând 4 victorii succesive. Ocnamureșenii sunt în cădere și au ajuns pe locul 5, cu 4 puncte în ultimele 4 confruntări;

*Viitorul Sântimbru – CS Zlatna 8-0 (3-0)

Aurarii au pierdut al patrulea meci la rând, fără a înscrie, și au un singur punct în ultimele 6 dispute. Liderul continuă seria excelentă, cu a șasea victorie consecutivă (16-1 golaveraj în ultimele două jocuri) și 9 jocuri fără înfrângere (25 de puncte). Au realizat duble Lupșan, M. Domșa și Catana;

*Inter Unirea – Fortuna Lunca Mureșului 1-0 (1-0)

În minutul 59, Onișor (Inter Unirea, antrenor-jucător) a fost eliminat. Interiștii continuă seria imbatabilă și s-au impus în inferioritate numerică într-un duel al orgoliilor locale, echipa din Curbă situându-se pe treapta a treia a podiumului;

*Viitorul Vama Seacă – Spicul Daia Română 0-6 (0-4)

Dăienii au realizat cel mai clar succes stagional pe terenuri străine (duble Brânză și Joldeș), având două victorii sub comanda antrenorului Paul Rahovean. „Lanterna roșie” a ajuns la 8 eșecuri consecutive și al doilea meci la rând pierdut în fanilor într-o săptămână (0-14 golaveraj);

*AFC Micești – ACS Oiejdea 0-1 (0-1)

După 6 eșecuri consecutive, nou-promovata a luat 3 puncte prețioase și a urcat în ierarhie peste miceșteni, după primul meci în care nu a primit gol. ACS Oiejdea are două victorii în acest tur, ambele în deplasare;

*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14.30: Spicul Daia Română – Industria Galda de Jos, Sportul Câmpeni – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, CS Ocna Mureș – Performanța Ighiu, Fortuna Lunca Mureșului – Viitorul Sântimbru, CS Zlatna – AFC Micești, ACS Oiejdea – Viitorul Vama Seacă, Inter Unirea – stă.

Clasament: 1. Viitorul Sântimbru 25 (44-8), 2. Industria Galda 22 (38-6), 3. Inter Unirea 22 (21-9), 4. Performanța Ighiu 21 (28-9), 5. CS Ocna Mureș 19 (28-13), 6. Spicul Daia Română 16 (24-13), 7. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 14 (16-11), 8. Sportul Câmpeni 7 (13-29), 9. ACS Oiejdea 7 (11-30), 10. AFC Micești 6 (10-35), 11. Fortuna Lunca Mureșului 5 (12-23), 11. CS Zlatna 5 (7-33), 13. Viitorul Vama Seacă 3 (8-41).

Foto: Gligor UDREA (Galda de Jos), Dan COMȘA (Sântimbru)

