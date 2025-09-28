Rămâi conectat

SuperLiga Alba, etapa a cincea: Liderul CS Ocna Mureș – maximum de puncte! La Galtiu, primul eșec pentru Industria Galda de Jos

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Liderul CS Ocna Mureș merge ceas, ocnamureșenii având maximum de puncte și după această rundă. Însă nu e liniște în tabăra primei clasate, din motive financiare. În derby-ul etapei, la Galtiu, Viitorul Sântimbru a produs Industriei Galda de Jos prima înfrângere din ediția curentă.

Citește și: SuperLiga Alba, etapa a patra: CS Ocna Mureș, lider cu maximum de puncte! Primele victorii pentru Sportul Câmpeni și Scoala de Fotbal Valea Frumoasei

Rezultate:

*CS Zlatna – Sportul Câmpeni 3-5 (1-3). În derby-ul formațiilor din Munții Apuseni, victorie a nou-promovatei, al doilea succes consecutiv. Oaspeții au condus cu 3-0, gazdele s-au apropiat la 2-3 (o dublă A. Cîmpean), dar atât;

*Spicul Daia Română – Performanța Ighiu 0-4 (0-3). Ighienii au repurtat a treia victorie consecutivă fără a primi gol (dublă Gavrilă), iar Spicul a pierdut al doilea joc la rând (înfrângere drastică în fața fanilor);

*Viitorul Vama Seacă – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 0-4 (0-2). Vizitatorii, cu un hat-trick semnat de Răzvan Mian, câștigă clar al doilea meci stagional, primul pe terenuri străine. Gazdele au suferit al treilea insucces succesiv;

*Viitorul Sântimbru – Industria Galda 1-0 (1-0) În derby-ul etapei, Viitorul Sântimbru a dat lovitura cu 3 puncte prețioase (gol M. Domșa), cele două combatante aflându-se la egalitate, pe podium;

*ACS Oiejdea – CS Ocna Mureș 1-5 (0-0), au marcat pentru vizitatori Brie, Csegoldi, Socaci, Guț, I. Cociș. Ocnamureșenii s-au dezlănțuit în actul secund în compania unui oponent care a pierdut a doua confruntare consecutivă. Echipierii primei clasate amenință că nu se mai prezintă la pregătire din cauza faptului că s-au acumulat 3 salarii restante (neplătiți din luna mai);

*AFC Micești – Inter Unirea se dispută azi;

*Fortuna Lunca Mureșului – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 4 octombrie, ora 11.00: Performanța Ighiu – ACS Oiejdea; ora 16.30: Inter Unirea – Viitorul Vama Seacă, Sportul Câmpeni – Fortuna Lunca Mureșului, Viitorul Sântimbru – AFC Micești, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Spicul Daia Română, CS Ocna Mureș – CS Zlatna, Industria Galda de Jos – stă.

Clasament: 1. CS Ocna Mureș 15 (22-6), 2. Industria Galda 10 (19-4), 3. Viitorul Sântimbru 10 (12-5), 4. Performanța Ighiu 9 (13-8), 5. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 7 (9-8), 6. Spicul Daia Română 6 (12-7), 7. Inter Unirea 6 (6-5), 8. Sportul Câmpeni 6 (10-16), 9. ACS Oiejdea 4 (8-13), 10. CS Zlatna 4 (6-14), 11. Viitorul Vama Seacă 3 (4-13), 12. AFC Micești 3 (2-15), 13. Fortuna Lunca Mureșului 0 (5-14).

Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru)

