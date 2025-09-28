SuperLiga Alba, etapa a cincea: Liderul CS Ocna Mureș – maximum de puncte! La Galtiu, primul eșec pentru Industria Galda de Jos

SuperLiga Alba, etapa a cincea: Liderul CS Ocna Mureș are maximum de puncte! La Galtiu, primul eșec pentru Industria Galda de Jos

Liderul CS Ocna Mureș merge ceas, ocnamureșenii având maximum de puncte și după această rundă. Însă nu e liniște în tabăra primei clasate, din motive financiare. În derby-ul etapei, la Galtiu, Viitorul Sântimbru a produs Industriei Galda de Jos prima înfrângere din ediția curentă.

Rezultate:

*CS Zlatna – Sportul Câmpeni 3-5 (1-3). În derby-ul formațiilor din Munții Apuseni, victorie a nou-promovatei, al doilea succes consecutiv. Oaspeții au condus cu 3-0, gazdele s-au apropiat la 2-3 (o dublă A. Cîmpean), dar atât;

*Spicul Daia Română – Performanța Ighiu 0-4 (0-3). Ighienii au repurtat a treia victorie consecutivă fără a primi gol (dublă Gavrilă), iar Spicul a pierdut al doilea joc la rând (înfrângere drastică în fața fanilor);

*Viitorul Vama Seacă – Școala de Fotbal Valea Frumoasei 0-4 (0-2). Vizitatorii, cu un hat-trick semnat de Răzvan Mian, câștigă clar al doilea meci stagional, primul pe terenuri străine. Gazdele au suferit al treilea insucces succesiv;

*Viitorul Sântimbru – Industria Galda 1-0 (1-0) În derby-ul etapei, Viitorul Sântimbru a dat lovitura cu 3 puncte prețioase (gol M. Domșa), cele două combatante aflându-se la egalitate, pe podium;

*ACS Oiejdea – CS Ocna Mureș 1-5 (0-0), au marcat pentru vizitatori Brie, Csegoldi, Socaci, Guț, I. Cociș. Ocnamureșenii s-au dezlănțuit în actul secund în compania unui oponent care a pierdut a doua confruntare consecutivă. Echipierii primei clasate amenință că nu se mai prezintă la pregătire din cauza faptului că s-au acumulat 3 salarii restante (neplătiți din luna mai);

*AFC Micești – Inter Unirea se dispută azi;

*Fortuna Lunca Mureșului – a stat.

Etapa viitoare: *sâmbătă, 4 octombrie, ora 11.00: Performanța Ighiu – ACS Oiejdea; ora 16.30: Inter Unirea – Viitorul Vama Seacă, Sportul Câmpeni – Fortuna Lunca Mureșului, Viitorul Sântimbru – AFC Micești, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Spicul Daia Română, CS Ocna Mureș – CS Zlatna, Industria Galda de Jos – stă.

Clasament: 1. CS Ocna Mureș 15 (22-6), 2. Industria Galda 10 (19-4), 3. Viitorul Sântimbru 10 (12-5), 4. Performanța Ighiu 9 (13-8), 5. Școala de Fotbal Valea Frumoasei 7 (9-8), 6. Spicul Daia Română 6 (12-7), 7. Inter Unirea 6 (6-5), 8. Sportul Câmpeni 6 (10-16), 9. ACS Oiejdea 4 (8-13), 10. CS Zlatna 4 (6-14), 11. Viitorul Vama Seacă 3 (4-13), 12. AFC Micești 3 (2-15), 13. Fortuna Lunca Mureșului 0 (5-14).

Foto: Dan Comșa (Viitorul Sântimbru)

