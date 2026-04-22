FOTO | ,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu

Ioana Oprean

Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia a organizat miercuri, 22 aprilie 2026, cea de-a IV-a ediție a concursului local „Prietenii necuvântători”, un eveniment educațional dedicat dezvoltării atitudinilor pozitive față de animale și mediul înconjurător.

La concurs au participat 9 echipaje, formate din câte trei preșcolari, reprezentând unități de învățământ preșcolar din municipiul Alba Iulia. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv și atractiv, în care copiii au fost încurajați să îmbine creativitatea cu spiritul de echipă.

Evenimentul a debutat cu un moment artistic susținut de copiii grupei „Ursuleții”, care au adus pe scenă energia și bucuria lumii animalelor prin dansul „Animale colorate”. Atmosfera a fost completată de prezența „Zânei Animalelor” și a „Zânei Pădurii”, personaje care au ghidat desfășurarea într-un mod accesibil și apropiat de universul copiilor.

Concursul a cuprins probe variate, adaptate vârstei preșcolare: realizarea unei lucrări colective despre animale și mediul lor de viață, interpretarea unui moment artistic (poezie sau cântec) și formularea unei ghicitori. Activitățile au fost completate de o probă surpriză – „Mulsul vacii”, care a adus un plus de dinamism și bună dispoziție.

Juriul a fost format din reprezentanți ai unor instituții și parteneri relevanți pentru comunitate: doamna viceprimar Toma Adina Cristina, doamna inspector pentru educație timpurie Stan Loredana, precum și reprezentanta părinților, totodată delegată a sponsorului, doamna Pârjol Adina.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul sponsorului CTC GROUP, a cărui contribuție a susținut buna organizare a activității și recompensarea participanților.

În încheiere, directorul unității, prof. Seician Maria, a subliniat importanța unor astfel de activități:

Prin astfel de concursuri ne propunem să formăm încă de la vârste mici atitudini de respect și grijă față de animale și mediul înconjurător, într-un mod accesibil și plăcut pentru copii.

Concursul „Prietenii necuvântători” rămâne un exemplu de bună practică în educația timpurie, promovând valori esențiale precum empatia, responsabilitatea și respectul față de natură.

