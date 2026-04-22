FOTO | ,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu

,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu
Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia a organizat miercuri, 22 aprilie 2026, cea de-a IV-a ediție a concursului local „Prietenii necuvântători”, un eveniment educațional dedicat dezvoltării atitudinilor pozitive față de animale și mediul înconjurător.
La concurs au participat 9 echipaje, formate din câte trei preșcolari, reprezentând unități de învățământ preșcolar din municipiul Alba Iulia. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv și atractiv, în care copiii au fost încurajați să îmbine creativitatea cu spiritul de echipă.
Evenimentul a debutat cu un moment artistic susținut de copiii grupei „Ursuleții”, care au adus pe scenă energia și bucuria lumii animalelor prin dansul „Animale colorate”. Atmosfera a fost completată de prezența „Zânei Animalelor” și a „Zânei Pădurii”, personaje care au ghidat desfășurarea într-un mod accesibil și apropiat de universul copiilor.
Concursul a cuprins probe variate, adaptate vârstei preșcolare: realizarea unei lucrări colective despre animale și mediul lor de viață, interpretarea unui moment artistic (poezie sau cântec) și formularea unei ghicitori. Activitățile au fost completate de o probă surpriză – „Mulsul vacii”, care a adus un plus de dinamism și bună dispoziție.
Juriul a fost format din reprezentanți ai unor instituții și parteneri relevanți pentru comunitate: doamna viceprimar Toma Adina Cristina, doamna inspector pentru educație timpurie Stan Loredana, precum și reprezentanta părinților, totodată delegată a sponsorului, doamna Pârjol Adina.
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul sponsorului CTC GROUP, a cărui contribuție a susținut buna organizare a activității și recompensarea participanților.
În încheiere, directorul unității, prof. Seician Maria, a subliniat importanța unor astfel de activități:
Prin astfel de concursuri ne propunem să formăm încă de la vârste mici atitudini de respect și grijă față de animale și mediul înconjurător, într-un mod accesibil și plăcut pentru copii.
Concursul „Prietenii necuvântători” rămâne un exemplu de bună practică în educația timpurie, promovând valori esențiale precum empatia, responsabilitatea și respectul față de natură.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
