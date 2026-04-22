Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut, în premieră, titlul eTwinning School Label

Este o premieră pentru școala amintită.

„Această recunoaștere certifică dimensiunea europeană a școlii noastre și implicarea constantă în derularea proiectelor educaționale internaționale prin platforma eTwinning.

Rezultatul reflectă munca unei echipe dedicate de profesori, care au implementat proiecte de calitate și au fost recompensați cu certificate naționale și europene, contribuind la dezvoltarea competențelor elevilor noștri într-un context european modern, colaborativ și inovator.

Felicitări întregii echipe pentru profesionalism, implicare și deschiderea către educația europeană”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

