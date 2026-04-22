Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut, în premieră, titlul eTwinning School Label
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut titlul eTwinning School Label 2026–2027.
Este o premieră pentru școala amintită.
„Această recunoaștere certifică dimensiunea europeană a școlii noastre și implicarea constantă în derularea proiectelor educaționale internaționale prin platforma eTwinning.
Rezultatul reflectă munca unei echipe dedicate de profesori, care au implementat proiecte de calitate și au fost recompensați cu certificate naționale și europene, contribuind la dezvoltarea competențelor elevilor noștri într-un context european modern, colaborativ și inovator.
Felicitări întregii echipe pentru profesionalism, implicare și deschiderea către educația europeană”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.
foto: arhivă
FOTO | ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență
ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 aprilie 2026, în satul Feneș, pe strada principală. Din primele informații este vorba despre un eveniment rutier între un autoturism și o autoutilitară. Potrivit ISU Alba, detașamentul de […]
4 mai 2026 | „Reprezentant pentru o zi” în Alba: Eveniment prin care tinerii pot participa la procesul decizional din cadrul mai multor instituții din județ. Lista completă
„Reprezentant pentru o zi” în Alba: Eveniment prin care tinerii pot participa la procesul decizional din cadrul mai multor instituții din județ. Lista completă Tinerii din județul Alba sunt invitați să descopere cum funcționează administrația publică din interior, prin evenimentul „Reprezentant pentru o zi”. Evenimentul va avea loc în data de 4 mai și le […]
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ În perioada 23-27 aprilie 2026, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia va organiza o serie de evenimente cultural-religioase, în contextul celebrării hramului instituției de învățământ […]
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au...
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani...
FOTO | ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență
ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență Un...
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut, în premieră, titlul eTwinning School Label
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut, în premieră, titlul eTwinning School Label Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...