Curier Județean

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut, în premieră, titlul eTwinning School Label

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut titlul eTwinning School Label 2026–2027.

Este o premieră pentru școala amintită.

„Această recunoaștere certifică dimensiunea europeană a școlii noastre și implicarea constantă în derularea proiectelor educaționale internaționale prin platforma eTwinning.

Rezultatul reflectă munca unei echipe dedicate de profesori, care au implementat proiecte de calitate și au fost recompensați cu certificate naționale și europene, contribuind la dezvoltarea competențelor elevilor noștri într-un context european modern, colaborativ și inovator.

Felicitări întregii echipe pentru profesionalism, implicare și deschiderea către educația europeană”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

22 aprilie 2026

De

ACCIDENT rutier la Feneș între o autoutilitară și un autoturism: Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă intervine de urgență Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 aprilie 2026, în satul Feneș, pe strada principală. Din primele informații este vorba despre un eveniment rutier între un autoturism și o autoutilitară. Potrivit ISU Alba, detașamentul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 mai 2026 | „Reprezentant pentru o zi” în Alba: Eveniment prin care tinerii pot participa la procesul decizional din cadrul mai multor instituții din județ. Lista completă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

„Reprezentant pentru o zi” în Alba: Eveniment prin care tinerii pot participa la procesul decizional din cadrul mai multor instituții din județ. Lista completă Tinerii din județul Alba sunt invitați să descopere cum funcționează administrația publică din interior, prin evenimentul „Reprezentant pentru o zi”.  Evenimentul va avea loc în data de 4 mai și le […]

Citește mai mult

Curier Județean

23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ În perioada 23-27 aprilie 2026, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia va organiza o serie de evenimente cultural-religioase, în contextul celebrării hramului instituției de învățământ […]

Citește mai mult