Super dieta de primăvară: Cum poți să slăbești opt kilograme fără să te înfometezi

Zilele frumoase si verdețurile de sezon îți fac munca mai ușoara și te îndeamnă la un stil de viață sănătos și câteva kilograme în minus. Primăvara este mult mai ușor să slăbești.

Super-dieta de primavara te va mentine in forma fara sa te infometezi si iti va da un tonus magnific pentru o primavara superba.

Regulile super-dietei de primavara:

– Pentru efecte maxime, bea minimum 2 litri de apa plata pe zi si evita sa mananci dupa ora 20.00.

– Renunta la alcool si la bauturi carbogazoase.

Urmata cu strictete, aceasta dieta te va ajuta sa slabesti intre 6-8 kg in decursul unei luni. Slabirea se va produce incet dar sigur.

Intre timp, corpul va primi toti nutrientii de care are nevoie si nu vei fi chinuita de senzatia de foame, ceea de va duce la eliminarea riscului de efect yo-yo.

Iata meniul pentru o zi:

Micul-dejun

Un pahar cu lapte degresat;

Un ou fiert tare;

O felie de paine integrala, prajita, „unsa” cu branza slaba de vaci SAU un bol de cereale integrale cu lapte degresat.

Gustarea

Un fruct (mar, portocala, kiwi, banana) sau o leguma (rosie, castravete, morcov), la alegere.

Pranzul

O salata de legume (salata verde, spanac, telina, sfecla, rosii, castraveti, ceapa verde , ridichii etc.) cu piept de pui facut pe gratar sau fiert;

Un fruct la alegere (mai putin banana, daca ai mancat-o la gustare) pentru a se evita scaderea glicemiei SAU sote de legume gatite la cuptor sau la abur (mazare, fasole pastai, morcovi, telina, broccoli, porumb etc) preparate apoi sub forma de salata cu orez fiert. O poti manca cu o portie mica de peste slab, preparat la gratar sau la aburi.

Gustarea de dupa-amiaza

Un iaurt dietetic sau un ceai cu efect antiadipos.

Cina

Un cartof (potrivit) copt la cuptor, alaturi de o salata de sezon (rosii, castravetii, ridichii, ceapa verde) si de branza slaba de vaci. (poti amesteca cartoful cu branza de vaci)

Este recomandat ca in salate sa nu folosesti ulei. In schimb, poti condimenta dupa gust, poti folosi otet de mere sau zeama de lamaie.

Sursa Ele.ro