Supărat că „păcănelele” nu i-au dat banii câștigați un minor din Alba le-a luat la pumni: Ce pedeapsă a primit pentru „vitejie”

Nemulțumire printre cele peste 60 de cadre medicale angajate la Spitalul din Aiud pe perioada pandemiei: „Ne-am pus viețile în pericol și nu primim nici o șansă”

Cele 67 de cadre medicale angajate pe perioada pandemiei la Spitalul Municipal Aiud își exprimă nemulțumirea față de conducerea unității medicale. Aceștia susțin că, deși termenul în care contractele vor expira se apropie, nu au primit nici un răspuns la întrebarea dacă se va organiza un examen, prin care ar putea ocupa acele posturi pe perioadă nedeterminată.

„Ne plimbă de la Ana la Caiafa, nu ne dau nici un răspuns și nu vor să organizeze nici un examen. Am făcut o sesizare către conducerea spitalului pe care am semnat-o toți și nu știm nimic, dacă plecăm în 6 iunie, dacă se face concurs. Conducerea spitalului nu a făcut demersurile necesare pentru a primi fondurile necesare pentru a păstra cei 67 de angajați”, au transmis reprezentanții cadrelor medicale pentru ziarulunirea.ro.

Potrivit legii 70/2022 personalul din unitățile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanță, direcțiile de sănătate publică, instituțiile de asistență socială, încadrat fără concurs pe perioada determinată, pe posturi de execuție, în perioada stării de alertă, va putea ocupa, pe durata nedeterminată, același post în cadrul unității în care își desfășoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă.

„Ni s-a spus că bani nu sunt pentru că nu facem externări, păi cu un oncolog care nu are secție, reumatolog care nu are secție, ce externări să faci. Am întrebat ce număr de personal este necesar spitalului, potrivit normelor. Ni s-a răspuns că ar fi nevoie de peste 100, cu noi cei 67, cu tot. Nu știm ce să facem, timpul trece, 6 iunie se apropie, iar noi ne-am pus viețile și familiile în pericol și nu primim nici o șansă. Măcar să susținem examenul și vedem câți iau notă peste 6, pentru că poate nu toți suntem capabili de 6. Nu am primit nici un răspuns scris, nici un răspuns verbal, trece azi și vine mâine și noi nu știm ce vom face”, au mai transmis reprezentanții cadrelor medicale.

Potrivit unui studiu realizat de Frames Media, România are un deficit de 50.000 de asistenţi medicali pentru a face faţă provocărilor sanitare din următorii ani