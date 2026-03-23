SUBIECTE SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la Limba și literatura română
Este vorba despre un număr de peste 143.000 de elevi, conform datelor Ministerului Educației.
Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9.00.
Subiectele la simulare la BAC la Română au fost structurate în trei părți:
Subiectul I are 50 de puncte, este împărțit în două părți și pornește de la un text la prima vedere.
Prima parte (A) cuprinde cerințe precum identificarea sensului unor cuvinte, explicarea unor secvențe din text, identificarea ideii principale,, explicarea unor elemente de vocabular și limbaj.
A doua parte (B) presupune redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, pornind de la o idee din text. Elevilor li se cere să exprime o opinie, să o susțină cu două argumente și să prezinte exemple, din experiența lor sau din cultura generală.
Subiectul II este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui text de minimum 50 de cuvinte, în care elevii trebuie să evidențieze un aspect de construcție a unui text literar.
Subiectul III este notat cu 30 de puncte și presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte, de exemplu, particularitățile unui text studiat, caracterizarea unui personaj, relația dintre două personaje sau tema și viziunea despre lume.
Disciplinele incluse în simularea examenului de Bacalaureat 2026 acoperă atât filierele teoretice, cât și cele vocaționale. Pe lângă Limba și literatura română, elevii vor susține probe la matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, filosofie, sociologie și, unde este cazul, limba maternă.
Conform calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării, rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026.
Calendar Bacalaureat 2026
*Sesiunea iunie-iulie 2026
2-4 iunie 2026 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
8-10 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10-11 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
11-12 iunie 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
15-17 iunie 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
29 iunie 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
30 iunie 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
2 iulie 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
3 iulie 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
7 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
8-9 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
9-10 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale
*Sesiunea iulie – august 2026
14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
4-5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
5-6 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
6-7 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea
contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale
