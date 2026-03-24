SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie
Marți, 24 martie 2026, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026.
Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8.30, iar proba a început la ora 9.00.
Simularea se organizează în peste 95% din liceele din țară, conform datelor Ministerului Educației și Cercetării.
Atât la Matematică, cât și la Istorie, subiectele au fost concepute după modelul folosit la examenul de Bacalaureat și sunt împărțite în trei părți.
La Matematică, elevii au început cu exerciții de bază, care verifică aplicarea directă a formulelor și calculelor, continuănd cu probleme care presupun mai mulți pași de rezolvare.
CALENDAR Simulare Bacalaureat 2026
*23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română
*24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului
*25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării
*26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă
Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 3 aprilie 2026.
Calendar Bacalaureat 2026
Examenul național de Bacalaureat 2026 are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:
*2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
*4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.
*8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
*10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
*11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
*15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
*29 iunie 2026 – Limba și literatura română;
*30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;
*2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,
*3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.
Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
sursa: edupedu.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată Direcția de Sănătate Publică Alba a actualizat lista cu sursele de apă conforme și neconforme a izvoarelor și fântânilor publice în județul Alba. Zeci de fântâni și izvoare din întreg județul NU au […]
Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan
Urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia: Tânăr de 23 de ani, din Sebeș, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat drogat la volan Un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive după o urmărire ca-n filme pe străzile din Alba Iulia. Potrivit […]
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor
Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit din nou lucrul: Încă un protest spontan din cauza întârzierii salariilor Muncitorii de la Prebet Aiud au înterupt din nou lucrul marți, 24 martie 2026. Restanțele la plata drepturilor salariale i-au determinat iar pe salariați să recurgă la un asemenea gest. Muncitorii din schimbul întâi au protestat aproximativ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Taxă pe nimic”: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent
„Taxă pe nimic”: Transelectrica a încasat doi ani la rând 46 milioane de euro pentru un serviciu inexistent 46 de...
ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026
ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie
SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie...
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut. LISTA actualizată
ATENȚIE la apa pe care o beți! ZECI de izvoare și fântâni din Alba NU au apă bună de băut....
Curier Județean
27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a
27-29 martie 2026 | „Târgul Grădinarului”, în Cetatea Alba Carolina: Participă peste 65 de expozanți. PROGRAMUL ediției a XVI-a „Târgul...
ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș
ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini avariate după o coliziune în cartierul Partoș Un accident rutier a avut loc marți,...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Opinii Comentarii
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei Anual la data de 24 martie este marcată Ziua mondială de luptă...
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...