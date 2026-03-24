SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Bacalaureat 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie

Marți, 24 martie 2026, s-a desfășurat proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026.

Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8.30, iar proba a început la ora 9.00.

Simularea se organizează în peste 95% din liceele din țară, conform datelor Ministerului Educației și Cercetării.

Atât la Matematică, cât și la Istorie, subiectele au fost concepute după modelul folosit la examenul de Bacalaureat și sunt împărțite în trei părți.

La Matematică, elevii au început cu exerciții de bază, care verifică aplicarea directă a formulelor și calculelor, continuănd cu probleme care presupun mai mulți pași de rezolvare.

Se ajunge și la cerințe mai complexe, unde este testată capacitatea de analiză și argumentare.

La Istorie, subiectele pornesc de la texte istorice pe baza cărora elevii trebuie să răspundă punctual, includ cerințe care verifică înțelegerea cronologiei și a relațiilor de tip cauză-efect și se încheie cu redactarea unui eseu, în care trebuie să dezvolte un subiect folosind termeni istorici și exemple relevante.

Baremele de corectare vor fi comunicate de Ministerul Educației, marți, 24 martie 2026, la ora 15.00.

CALENDAR Simulare Bacalaureat 2026

*23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română

*24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului

*25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării

*26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă

Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 3 aprilie 2026.

Calendar Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat 2026 are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul:

*2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

*4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a.

*8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

*10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

*11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

*15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

*29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

*30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

*2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

*3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea vedea lucrările și depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie.

