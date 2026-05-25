VIDEO | Clădirea fostului spital dintr-un oraș de munte din Alba, reabilitată și modernizată. Primar: „Îi vom da o destinație care să genereze locuri de muncă”

Clădirea fostului spital dintr-un oraș de munte din Alba, reabilitată și modernizată. Primar: „Îi vom da o destinație care să genereze locuri de muncă”

Clădirea fostului spital din Baia de Arieș, oraș de munte din județul Alba, trece printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare.

Primăria Baia de Arieș se străduiește să readucă la viață una dintre cele mai importante clădiri publice din comunitate: fostul spital local, cunoscut în prezent drept Centrul de Sănătate. După ani de degradare și multiple încercări de reconversie, administrația locală a obținut finanțare europeană pentru renovarea și modernizarea imobilului, într-un proiect care urmărește atât eficientizarea energetică, cât și revitalizarea serviciilor medicale din zonă.

Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul Local, iar valoarea totală depășește 3,7 milioane de lei. Autoritățile susțin că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții publice din ultimii ani pentru comunitatea din Munții Apuseni.

Clădire cu istorie, salvată de la degradare

Imobilul situat pe strada Dr. Lazăr Chirilă nr. 1 a funcționat timp de decenii ca unitate medicală pentru locuitorii din Baia de Arieș și localitățile învecinate. După reorganizările din sistemul sanitar și reducerea activității medicale locale, clădirea a intrat într-un proces lent de degradare, iar în ultimii ani a fost utilizată doar parțial.

Autoritățile locale au încercat în repetate rânduri să găsească soluții pentru reutilizarea complexului. În urmă cu mai bine de un deceniu, au existat propuneri pentru transformarea unei părți a clădirii într-un centru destinat persoanelor cu dizabilități, proiect estimat atunci la aproximativ 4,5 milioane de lei. Deși inițiativa nu s-a materializat complet, ideea păstrării funcției socio-medicale a clădirii a rămas constantă.

Investiție de peste 3,7 milioane de lei prin PNRR

Actualul proiect, intitulat „Renovare energetică a Centrului de Sănătate din orașul Baia de Arieș”, a primit finanțare prin PNRR în baza unui contract semnat în ianuarie 2023. Valoarea totală a investiției este de 3.718.432,33 lei, perioada de implementare stabilită a fost de 24 de luni, iar termenul contractual inițial a fost stabilit pentru ianuarie 2025. Finanțarea include lucrări de renovare energetică, modernizare și infrastructură conexă. Separat, în martie 2024, administrația locală a lansat în SEAP licitația pentru proiectare și execuție, estimată la aproximativ 2,59 milioane lei fără TVA. Diferența dintre cele două sume este explicată prin includerea în valoarea totală a cheltuielilor eligibile, TVA-ului, proiectării și dotărilor complementare.

Documentația tehnică prevede o modernizare amplă a clădirii cu regim de înălțime P+2E, accentul principal fiind pus pe eficiența energetică și reducerea costurilor de exploatare. Printre lucrările anunțate se numără reabilitarea termică a clădirii, izolarea pereților exteriori, modernizarea sistemelor de încălzire, reducerea consumului energetic, instalarea unor soluții bazate pe energie regenerabilă, îmbunătățirea confortului interior pentru pacienți și personal, modernizarea aspectului exterior al imobilului și amenajarea a două stații cu patru puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

Potrivit autorităților, scopul principal este transformarea clădirii într-o infrastructură medicală modernă și sustenabilă, capabilă să deservească populația din zona Munților Apuseni în condiții mai bune și cu costuri reduse.

„Acest proiect contribuie la modernizarea și valorificarea clădirii, pentru ca pe viitor să îi putem oferi o destinație care să genereze locuri de muncă. Vă voi ține la curent cu parcursul acestui proiect”, a precizat, miercuri, 20 mai 2026, primarul orașului Baia de Arieș, Marius Dup.

