Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO, actualizată

Meteorologii ANM au publicat prognoza meteo actualizată pentru următoare două săptămâni, mai exact, perioada 25 mai – 7 iunie. În Transilvania o să avem parte de temperaturi ridicare, dar cu episoade de răcire și averse.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Transilvania

Vremea se va încălzi la începutul intervalului. Media regionala a maximelor va crește de la 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai), iar vremea va fi local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor, iar media acestora va ajunge la 11…12 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 6 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor va fi de 25…26 de grade, iar a minimelor de 11…12 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Banat

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 29 de grade, spre 32 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie

Crișana

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 31 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 12 grade, la 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 8…9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 13…14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Maramureș

Valorile termice vor fi în creștere ușoară la începutul primei săptămâni de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 29…30 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

La munte

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 16 grade, spre 18 grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza local o vreme caldă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 7…8 grade, la 10 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 13 grade, iar cele nocturne la 3 grade, valori ce se vor menține în general și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 grade.

Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

