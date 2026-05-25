Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Avertismentul transmis de vicepreședintele ANAT
Reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare i-au determinat pe turiști să amâne rezervările pentru minivacanța de Rusalii și 1 iunie.
În acest moment, nivelul este ușor sub cel din 2025, însă operatorii din turism mizează pe o revenire a cererii în perioada ofertelor last minute, potrivit lui Adrian Voican, vicepreședinte AN
,,După Paști și 1 Mai, urmează acum perioada de 1 Iunie, începutul verii calendaristice, care se suprapune și cu minivacanța de Rusalii, iar interesul pentru rezervări este ridicat. Totuși, față de ultimii doi ani, minivacanța de Rusalii cade cu 1-3 săptămâni mai devreme, ceea ce face ca rezervările să fie ceva mai timide anul acesta. Se resimte în continuare impactul reducerii voucherelor de vacanță la jumătate, dar și scăderea puterii de cumpărare. Toate acestea au schimbat comportamentul turiștilor: Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, prin înscrieri timpurii, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării”, a declarat Adrian Voican, citat în comunicat.
Potrivit acestuia, operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale.
,,S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuități pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există si oferte de tip ‘plătești 3 și stai 4 nopți’ sau alte reduceri last minute. Mulți turiști aleg și zonele de munte sau destinații în zonele de deal și vie din Prahova sau Buzău, unde sunt organizate tabere, festivaluri și activități în aer liber. În acest moment, gradul de ocupare pentru vacanța care urmează e dificil de estimat, deoarece deciziile de rezervare se iau în ultimele zile și depind atât de prognoza meteo, cât și de resursele financiare disponibile. Pe ultima sută de metri, mulți români apelează inclusiv la carduri de cumpărături cu plata în rate pentru a-și putea achiziționa vacanțele dorite”, a adăugat acesta.
Ofertele pe Riviera Românească de Rusalii pornesc de la 47 lei/noapte iar printre cele mai căutate destinații sunt stațiunile Eforie Nord, Mamaia și Neptun – Olimp. Pe zona balneo, turiștii sunt interesați de Călimănești-Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane, la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov și Bucovina iar în Delta Dunării către Sulina, Sfântu Gheorghe și Crișan. Sunt de interes și orașe precum Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.
,,O tendință clară în comportamentul de consum este orientarea către confort și servicii superioare. Peste 65% dintre turiștii români au ales unități de cazare de 4 și 5 stele, preferând hotelurile care oferă un pachet complet de experiențe: de la acces la facilități cu ape termale, zone de wellness și spa, până la programe de divertisment cu muzică live și activități dedicate copiilor. Durata medie a sejurului a rămas constantă la 3 nopți, atât pentru zona de litoral cât și pentru munte”, menționează sursa citată.
