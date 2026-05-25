FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”

Ioana Oprean

Cosmin Gheoghiu este primul campion din istoria „Alba Mall Open” la table.

Acesta a ocupat Locul I și a câștigat marele premiu de 1.000 de euro.

„După două zile intense de competiție, emoții și strategie, prima ediție Alba Mall Open și-a desemnat câștigătorul.

Felicitări și finalistului, care a avut un parcurs remarcabil și a oferit o finală demnă de nivelul competiției. Respect pentru toți cei care au ajuns în fazele finale și pentru fiecare participant care a ales să fie parte din această poveste.

Dar dincolo de clasament și premii, poate cel mai important câștig al acestui turneu a fost altul:

*spiritul de fair-play

*respectul dintre jucători

*atmosfera civilizată și prietenoasă

*comunitatea care începe să se formeze în jurul jocului de table

Am văzut la Alba Mall oameni din generații diferite, cu stiluri diferite de joc, uniți de aceeași pasiune pentru un joc care înseamnă mult mai mult decât noroc — un joc de strategie, răbdare și caracter.

Mulțumim tuturor participanților pentru încredere și comportamentul exemplar.

Pentru C.S. Bastionul IV, acesta este doar începutul.

Ne dorim ca Alba Mall Open să devină o tradiție, iar comunitatea jucătorilor de table din Alba și din întreaga țară să crească de la ediție la ediție.

Ne revedem la următoarele turnee.

Până atunci, tabla merge mai departe”, au transmis organizatorii.

