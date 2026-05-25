FOTO | Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”

Cine a câștigat prima ediție „Alba Mall Open” la table: „Două zile intense de competiție, emoții și strategie”
Cosmin Gheoghiu este primul campion din istoria „Alba Mall Open” la table.
Acesta a ocupat Locul I și a câștigat marele premiu de 1.000 de euro.
„După două zile intense de competiție, emoții și strategie, prima ediție Alba Mall Open și-a desemnat câștigătorul.
Felicitări și finalistului, care a avut un parcurs remarcabil și a oferit o finală demnă de nivelul competiției. Respect pentru toți cei care au ajuns în fazele finale și pentru fiecare participant care a ales să fie parte din această poveste.
Dar dincolo de clasament și premii, poate cel mai important câștig al acestui turneu a fost altul:
*spiritul de fair-play
*respectul dintre jucători
*atmosfera civilizată și prietenoasă
*comunitatea care începe să se formeze în jurul jocului de table
Am văzut la Alba Mall oameni din generații diferite, cu stiluri diferite de joc, uniți de aceeași pasiune pentru un joc care înseamnă mult mai mult decât noroc — un joc de strategie, răbdare și caracter.
Mulțumim tuturor participanților pentru încredere și comportamentul exemplar.
Pentru C.S. Bastionul IV, acesta este doar începutul.
Ne dorim ca Alba Mall Open să devină o tradiție, iar comunitatea jucătorilor de table din Alba și din întreaga țară să crească de la ediție la ediție.
Ne revedem la următoarele turnee.
Până atunci, tabla merge mai departe”, au transmis organizatorii.
FOTO | Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026
Circa 7.000 de vizitatori la Palatul Principilor Transilvaniei, Muzeul Principia și Casa Memorială Camil Velican la Noaptea Muzeelor 2026 Sâmbătă seară, Alba Iulia a vibrat prin cultură și istorie. Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican au devenit locurile preferate de întâlnire pentru mii de localnici și turiști, în cadrul evenimentului […]
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere
Bărbat din Petrești, prins de polițiștii din Hunedoara în timp ce circula, pe DN7, un vehicul pe 2 roți neînmatriculat și fără a deține permis de conducere Un bărbat de 46 de ani, din Petrești, județul Alba, a fost depistat în trafic de polițiștii din Hunedoara în timp ce conducea un vehicul pe 2 roți […]
FOTO | ,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu". Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale
,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu". Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale În data de 22 mai 2026, la Centrul de Conferințe Alba Iulia, s-a desfășurat o nouă ediție a târgului firmelor de exercițiu „CAROLINA BIZFEST", eveniment organizat în cadrul Concursului Național Interdisciplinar „CAROLINA FUTURE FEST 2026", […]
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO, actualizată
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 7 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO,...
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare. Avertismentul transmis de vicepreședintele ANAT
Rusalii 2026 | Mai puține rezervări pentru minivacanță din cauza reducerii valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare....
VIDEO | Elevii Liceului de Arte „Regina Maria" au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În 2027, concertul anual al Orchestrei Europene de Tineret, la Alba Iulia
Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” au impresionat Europa: Aplauze la scenă deschisă în Portugalia și spectacol-surpriză în avion. În...
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
