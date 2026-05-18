Student Sport Alba Iulia, remiză la Brașov în Liga 3 la fotbal feminin

Student Sport Alba Iulia, remiză în deplasare, la Brașov, în Liga 3 la fotbal feminin

În Liga 3 de fotbal feminin, Student Sport Alba Iulia a reușit o remiză externă, scor 3-3 (2-2) cu Colțea Brașov (clasată pe locul 3), joc contând pentru etapa a 16-a a Seriei 1 din eșalonul terț.

O confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de situații, golurile oaspetelor fiind înscrise de Daria Șimandi și Alexia Ursu – dublă. Gruparea albaiuliană este pe poziția a cincea, cu 20 de puncte (6 victorii, două egaluri, golaveraj 38-47)și a pus punct seriei negative (două insuccese la scor). Disputa următoare este la Micești, duminică, 24 mai, ora 17.00, cu CS Vâlcea (locul 2, 30 de puncte), ultima din stagiunea curentă.

„Echipa este in creștere și ușor ușor punem în practică ceea ce muncim la antrenamente. Mă bucură acest rezultat, deși am fi putut câștiga dacă am fi fructificat măcar jumătate din ocaziile avute. Avem răbdare și perseverență, apoi ne așteptăm ca rezultatele să fie cât mai bune”, a declarat antrenorul Mihai Ciorgovean.

Grupa Under 15 (colaborare cu Corvinul Hunedoara) susține miercuri în deplasare, cu Universitatea Olimpia Cluj, derbyul Seriei C din Liga Elitelor.

