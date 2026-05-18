Sport

Student Sport Alba Iulia, remiză la Brașov în Liga 3 la fotbal feminin

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Student Sport Alba Iulia, remiză în deplasare, la Brașov, în Liga 3 la fotbal feminin

În Liga 3 de fotbal feminin, Student Sport Alba Iulia a reușit o remiză externă, scor 3-3 (2-2) cu Colțea Brașov (clasată pe locul 3), joc contând pentru etapa a 16-a a Seriei 1 din eșalonul terț.

Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15 | Maya Csaszar – „manita”!

O confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de situații, golurile oaspetelor fiind înscrise de Daria Șimandi și Alexia Ursu – dublă. Gruparea albaiuliană este pe poziția a cincea, cu 20 de puncte (6 victorii, două egaluri, golaveraj 38-47)și a pus punct seriei negative (două insuccese la scor). Disputa următoare este la Micești, duminică, 24 mai, ora 17.00, cu CS Vâlcea (locul 2, 30 de puncte), ultima din stagiunea curentă.

„Echipa este in creștere și ușor ușor punem în practică ceea ce muncim la antrenamente. Mă bucură acest rezultat, deși am fi putut câștiga dacă am fi fructificat măcar jumătate din ocaziile avute. Avem răbdare și perseverență, apoi ne așteptăm ca rezultatele să fie cât mai bune”, a declarat antrenorul Mihai Ciorgovean.

Grupa Under 15 (colaborare cu Corvinul Hunedoara) susține miercuri în deplasare, cu Universitatea Olimpia Cluj, derbyul Seriei C din Liga Elitelor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 mai 2026

De

Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general Albaiulianca Andrada Munteanu a obținut rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general, cu cel mai bun timp al acestei etape […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

18 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia este la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, la ora 18.00, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor” Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de un singur punct în confruntarea de pe „Cetate”, cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, 23 mai 2026, de […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

18 mai 2026

De

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a jucat, luni, 18 mai 2026, pe terenul 8 de la Roland Garros, cu […]

Citește mai mult