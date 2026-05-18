Actualitate

Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României

Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni că datoria externă totală a țării a continuat să crească în primele trei luni ale anului 2026, majorându-se cu 3,06 miliarde de euro, până la nivelul de 231,5 miliarde de euro.

„În perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3 062 milioane euro, până la 231 525 milioane euro”, a transmis BNR în balanța de plăți și datoria externă. 

Datoria externă pe termen lung a însumat 182 847 milioane euro la 31 martie 2026, adică 79% din totalul datoriei externe. Această sumă este în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2025, potrivit Antena 3 CNN.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2026 nivelul de 48 678 milioane euro, adică 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2025.

De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 338 milioane euro, comparativ cu 6 153 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2025.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 977 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 334 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 305 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 477 milioane euro, mai notează sursa citată.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 130 milioane euro (comparativ cu 1 635 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat 1 461 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 331 milioane euro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

18 mai 2026

De

Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia. Un grup farmaceutic japonez […]

Citește mai mult

Actualitate

Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

18 mai 2026

De

Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date” Un studiu semnat de economiștii Cornel Ban și Cristian Pop, publicat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung (FES), susține că România se confruntă cu o „malformație fiscală” severă, […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 mai 2026

De

Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, luni, 18 mai 2026, o estimare a evoluției pe regiuni a valorilor termice și precipitațiilor în intervalul 18-31 mai 2026. Citește și: Cum va fi VREMEA în România […]

Citește mai mult