Datoria externă a României a crescut cu 3 miliarde de euro în primele luni din 2026: Anunțul făcut de Banca Națională a României

Banca Națională a României (BNR) a anunțat luni că datoria externă totală a țării a continuat să crească în primele trei luni ale anului 2026, majorându-se cu 3,06 miliarde de euro, până la nivelul de 231,5 miliarde de euro.

„În perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3 062 milioane euro, până la 231 525 milioane euro”, a transmis BNR în balanța de plăți și datoria externă.

Datoria externă pe termen lung a însumat 182 847 milioane euro la 31 martie 2026, adică 79% din totalul datoriei externe. Această sumă este în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2025, potrivit Antena 3 CNN.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2026 nivelul de 48 678 milioane euro, adică 21% din totalul datoriei externe, în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2025.

De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 338 milioane euro, comparativ cu 6 153 milioane euro în perioada ianuarie-martie 2025.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 977 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 334 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 305 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 477 milioane euro, mai notează sursa citată.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 130 milioane euro (comparativ cu 1 635 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat 1 461 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 331 milioane euro.

