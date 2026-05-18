FOTO | Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general
Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general
Albaiulianca Andrada Munteanu a obținut rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general, cu cel mai bun timp al acestei etape
„Am obținut aceste rezultate cu susținerea și contribuția lui Andrei Mitrașcă, căruia vreau să îi mulțumesc în mod special pentru tot sprijinul”, a precizat Andrada Munteanu.
Prima etapă din Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service 2026, Trofeul CEC Bank, clasa de mașini electrice powered by PPC Blue, s-a desfășurat cu succes în perioada 15–16 mai 2026, la București, reunind la start peste 50 de mașini, conduse de femei din 12 județe ale țării.
Desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, evenimentul a adus împreună pasiunea pentru motorsport, dorința de depășire a limitelor și energia unei comunități feminine care continuă să crească de la etapă la etapă.
Ediția din acest an a debutat cu noul concept „Conferința Women Rally”, organizată la Palatul Parlamentului, un moment dedicat inspirației, dialogului și experiențelor împărtășite atât din plan profesional, cât și personal.
Pe circuit, concurentele au demonstrat că adevărata competiție înseamnă curaj, încredere și dorința de a ieși din zona de confort, într-un cadru sigur, organizat și controlat.
Prezenṭa lui Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, și încurajările adresate concurentelor au avut un impact pozitiv, transmiṭând un plus de încredere și susținere pentru motorsportul feminin și spiritul de fair-play.
Alături de participante s-au aflat și ambasadoarele Women Rally, personalități care susțin constant proiectul și valorile promovate de această competiție unică dedicată femeilor. Printre acestea s-au numărat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj – cea mai bună canotoare a secolului XX, multiplă campioană olimpică şi mondială, care a avut-o în dreapta sa pe Mirela Monica Iovu, vicepreședinte CEC Bank, alături de Narcisa Lecușanu, campioană mondială tineret și vicecampioană mondială senioare la handbal cu Echipa Naṭională a României, Alina Dumitru, campioană olimpică și europeană la judo, Liana Stanciu, realizatoare Magic FM, Oana Roman, PR specialist și influencer de success și Katia Cicală din partea Revivera Clinic.
„Women Rally nu înseamnă doar competiṭie, cronometru și clasamente. Înseamnă momentul acela în care o femeie își face curaj să iasă din rutină, să se urce la volan și să descopere că poate mai mult decât crede. Iar energia pe care am văzut-o la etapa de la București ne confirmă încă o dată că Women Rally a devenit o comunitate care inspiră, unește și dă încredere” — a declarat Laura Savu, fondator și organizator al Campionatului Naṭional Women Rally.
CLASAMENT GENERAL (clasele 1 – 3+)
Locul 1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus
Locul 2 – Alina Dumitru – Mini Cooper S
Locul 3 – Cătălina Diac – Ford Fiesta
CLASAMENT CLASA 1
Locul 1 – Mădălina Vasiloiu – Citroen C2
Locul 2 – Ionela Cristina Ciurez – Mini Cooper RC
Locul 3 – Andreea Grădinaru (D) – Honda Civic
CLASAMENT CLASA 2
Locul 1 – Cătălina Diac – Ford Fiesta
Locul 2 – Luiza Viezure – Renault Clio
Locul 3 – Carmen Misaroș – Renault Symbioz
CLASAMENT CLASA 3
1 – Alina Dumitru – Mini Cooper S
2 – Sidonia Daniela Andrei – BMW 120D coupe
3 – Florina Corina Bica – Peugeot 208
CLASAMENT CLASA 3+
1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus
2 – Teodora Carmen Costin – BMW 335i
3 – Sasha Călinescu (D) – Audi TT
CLASAMENT CLASA 4
1 – Florina Manea – Hyundai Kona
2 – Lavinia Mihăilescu / Narcisa Lecușanu – Hyundai Kona
3 – Camelia Costea (D) / Domniṭa Kabiri – Citroen E-C4
(D) – debutante
Următoarele 2 etape se vor desfăşura în week-end-ul 2–4 octombrie 2026, la Cluj-Napoca.
Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service este organizat pentru al nouălea an consecutiv de către Clubul Sportiv Savu Racing și Asociația Clubul Sportiv Women in Motorsport, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Student Sport Alba Iulia, remiză la Brașov în Liga 3 la fotbal feminin
Student Sport Alba Iulia, remiză în deplasare, la Brașov, în Liga 3 la fotbal feminin În Liga 3 de fotbal feminin, Student Sport Alba Iulia a reușit o remiză externă, scor 3-3 (2-2) cu Colțea Brașov (clasată pe locul 3), joc contând pentru etapa a 16-a a Seriei 1 din eșalonul terț. Citește și: FOTO: […]
CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia este la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, la ora 18.00, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor” Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are nevoie de un singur punct în confruntarea de pe „Cetate”, cu Sănătatea Cluj, sâmbătă, 23 mai 2026, de […]
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China
Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026: A fost învinsă de o sportivă din China Miriam Bulgaru a fost eliminată în primul tur al calificărilor la French Open 2026. Sportiva legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a jucat, luni, 18 mai 2026, pe terenul 8 de la Roland Garros, cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic...
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF și direcțiile financiare locale dețin deja aceste date”
Măsura fiscală prin care România ar pute ,,uita” de deficit. Sistemul ar putea fi implementat în doar câteva luni: ,,ANAF...
Știrea Zilei
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se afla fosta sa parteneră alături de un alt bărbat
Scene de gelozie la Șibot: Un bărbat din Cugir, REȚINUT după ce a spart parbrizul unei mașini în care se...
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii, ARESTAT: Este cercetat pentru tentativă de omor
Bărbatul de 64 de ani, din Roșia de Secaș, care a lovit cu un cuțit un consătean, în zona inimii,...
Curier Județean
23 mai 2026 | „Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM
„Noaptea Muzeelor” la Aiud: Activități pentru copii, părinți, bunici și toți iubitorii de cultură și voie bună. PROGRAM Și la...
MÂINE | Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării în rândul tinerilor
Concurs de tenis de masă la sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativă pentru încurajarea mișcării...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...