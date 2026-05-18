FOTO | Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: Locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general

Andrada Munteanu, rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: L ocul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general

Albaiulianca Andrada Munteanu a obținut rezultate de excepție la debutul sezonului Women Rally 2026: locul 1 la clasa 3+ și locul 1 în clasamentul general, cu cel mai bun timp al acestei etape

„Am obținut aceste rezultate cu susținerea și contribuția lui Andrei Mitrașcă, căruia vreau să îi mulțumesc în mod special pentru tot sprijinul”, a precizat Andrada Munteanu.

Prima etapă din Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service 2026, Trofeul CEC Bank, clasa de mașini electrice powered by PPC Blue, s-a desfășurat cu succes în perioada 15–16 mai 2026, la București, reunind la start peste 50 de mașini, conduse de femei din 12 județe ale țării.

Desfășurat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, evenimentul a adus împreună pasiunea pentru motorsport, dorința de depășire a limitelor și energia unei comunități feminine care continuă să crească de la etapă la etapă.

Ediția din acest an a debutat cu noul concept „Conferința Women Rally”, organizată la Palatul Parlamentului, un moment dedicat inspirației, dialogului și experiențelor împărtășite atât din plan profesional, cât și personal.

Pe circuit, concurentele au demonstrat că adevărata competiție înseamnă curaj, încredere și dorința de a ieși din zona de confort, într-un cadru sigur, organizat și controlat.

Prezenṭa lui Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, și încurajările adresate concurentelor au avut un impact pozitiv, transmiṭând un plus de încredere și susținere pentru motorsportul feminin și spiritul de fair-play.

Alături de participante s-au aflat și ambasadoarele Women Rally, personalități care susțin constant proiectul și valorile promovate de această competiție unică dedicată femeilor. Printre acestea s-au numărat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj – cea mai bună canotoare a secolului XX, multiplă campioană olimpică şi mondială, care a avut-o în dreapta sa pe Mirela Monica Iovu, vicepreședinte CEC Bank, alături de Narcisa Lecușanu, campioană mondială tineret și vicecampioană mondială senioare la handbal cu Echipa Naṭională a României, Alina Dumitru, campioană olimpică și europeană la judo, Liana Stanciu, realizatoare Magic FM, Oana Roman, PR specialist și influencer de success și Katia Cicală din partea Revivera Clinic.

„Women Rally nu înseamnă doar competiṭie, cronometru și clasamente. Înseamnă momentul acela în care o femeie își face curaj să iasă din rutină, să se urce la volan și să descopere că poate mai mult decât crede. Iar energia pe care am văzut-o la etapa de la București ne confirmă încă o dată că Women Rally a devenit o comunitate care inspiră, unește și dă încredere” — a declarat Laura Savu, fondator și organizator al Campionatului Naṭional Women Rally.

CLASAMENT GENERAL (clasele 1 – 3+)

Locul 1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus

Locul 2 – Alina Dumitru – Mini Cooper S

Locul 3 – Cătălina Diac – Ford Fiesta

CLASAMENT CLASA 1

Locul 1 – Mădălina Vasiloiu – Citroen C2

Locul 2 – Ionela Cristina Ciurez – Mini Cooper RC

Locul 3 – Andreea Grădinaru (D) – Honda Civic

CLASAMENT CLASA 2

Locul 1 – Cătălina Diac – Ford Fiesta

Locul 2 – Luiza Viezure – Renault Clio

Locul 3 – Carmen Misaroș – Renault Symbioz

CLASAMENT CLASA 3

1 – Alina Dumitru – Mini Cooper S

2 – Sidonia Daniela Andrei – BMW 120D coupe

3 – Florina Corina Bica – Peugeot 208

CLASAMENT CLASA 3+

1 – Andrada Teodora Munteanu – Ford Focus

2 – Teodora Carmen Costin – BMW 335i

3 – Sasha Călinescu (D) – Audi TT

CLASAMENT CLASA 4

1 – Florina Manea – Hyundai Kona

2 – Lavinia Mihăilescu / Narcisa Lecușanu – Hyundai Kona

3 – Camelia Costea (D) / Domniṭa Kabiri – Citroen E-C4

(D) – debutante

Următoarele 2 etape se vor desfăşura în week-end-ul 2–4 octombrie 2026, la Cluj-Napoca.

Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service este organizat pentru al nouălea an consecutiv de către Clubul Sportiv Savu Racing și Asociația Clubul Sportiv Women in Motorsport, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI