23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează vineri, 23 mai 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, sub genericul „Noaptea în care istoria prinde viață”, unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate patrimoniului și publicului de toate vârstele, se arată într-un comunicat de presă transmis de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Vizitatorii vor avea acces gratuit în spațiile expoziționale ale muzeului și vor putea descoperi colecțiile permanente și expozițiile temporare într-un program special pregătit pentru această ocazie. Pe parcursul serii, publicul va avea parte de reconstituiri istorice, ateliere interactive, momente artistice și activități dedicate copiilor și familiilor. 

Ediția din acest an propune un program amplu și spectaculos, cu reconstituiri istorice, expoziții, ateliere interactive, momente artistice, teatru, muzică și peste 40 de personaje istorice care vor readuce la viață figuri esențiale ale trecutului românesc și european. 

Evenimentul își propune să transforme muzeul într-un spațiu viu, accesibil și atractiv, în care patrimoniul cultural devine o experiență interactivă și memorabilă pentru toate generațiile. 

Programul serii va include: 

-vizitarea gratuită a expozițiilor muzeului; 

-demonstrații și reconstituiri istorice; 

-ateliere educative și interactive; 

-activități pentru copii; 

-momente artistice și surprize pentru public. 

Prin participarea la „Noaptea Muzeelor”, Muzeul Național al Unirii reafirmă rolul instituției ca promotor al culturii, educației și valorilor patrimoniului național, oferind comunității o oportunitate specială de a redescoperi istoria într-un cadru inedit. 

Publicul este invitat să ia parte la această celebrare a culturii și să petreacă o seară dedicată istoriei și patrimoniului în Cetatea Alba Carolina. 

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

Noaptea Muzeelor 2025 – Program 

Noaptea Muzeelor 2026. Noaptea în care istoria prinde viață, ediția a XV-a, 23 mai 2026 

Locație: Strada Muzeului – Clădirea Babilon 

INTRARE LIBERĂ 

Program 

  • 18:00 – Deschiderea oficială 
  • Lansare ghid BLOOMBERG – Clădirea Babilon 
  • Vernisaj expoziție permanentă de Preistorie 

Reprezentație Garda Apulum 

  • 19:00 – 01:00 – Istoria prinde viață în muzeu. Peste 40 de personaje istorice (Mihai Viteazul, Avram Iancu, Horea, Camil Velican, Ferdinand, Regina Maria etc.) vor anima spațiile muzeale prin momente interactive și reconstituiri istorice. 
  • 21:00 – Povestea lui Horea 
  • 22:00 – Prezentare Garda Națională de la Alba Iulia 
  • 22:30 – Povestea arnăuților – Historia Renascita, Pitești 
  • 23:00 – Povestea asasinării lui Mihai Viteazul/ Asociația Culturală ISTORIA INTERACTIVĂ / Piatra Neamț 
  • 23:30 – Dansuri romane / Magna Nemesis  Lupte de gladiatori / Ludus Apulensis 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (19:00 – 01:00) 

Evenimente expoziționale:  Expoziție de artă Eugen Măcinic și Horea Sălăjan „Jurnal vizual” 

Exponatul lunii: O fibula zoomorfă inedită de la Apulum 

Ateliere antice: confecționat opaițe, pielărie, monetărie, prelucrare os, scriptoria 

Ateliere de paleografie, turnare de plumbi, jocuri de societate, degustare de zaharicale, sau cafea la nisip, ateliere de croșetat, de împletit 

Atelier: Oficiul poștal militar 

Societatea transilvăneană în secolul al XVIII-lea: corespondența civilă și militară 

Sala Unirii (19:00 – 01:00)  

Expoziție de artă Ozlem Kalkan Erenus, „Papery Fragments of Time”, Sala Unirii – aripa de nord 

Expoziție de artă Anca Sas și Buse Erenus, „It’s about you” – spațiile expoziționale Alba Iulia 

Museikon (19:00 – 01:00) 

Evenimente expoziționale: Ruta culturală ˮDrumul icoaneiˮ, o călătorie spiritual și artistică prin patrimonial religios al județului Alba  

Câmpuri, Crinela Antonescu  

Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor 

Sculptură, Ovidiu Galeș 

Prezentare Evoluția portului popular din zona Mocănimii Munților Apuseni – Adriana Țuțuianu 

Atrium Centurionum – Sediul Consiliului Județean Alba  

18:00 – Seară de teatru: Grupul Skepsis prezintă premiera spectacolului Themis și Lombroso  

19:00 – Recital de muzică Ali & Buse Erenus (Istanbul, Turcia) 

18 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 18 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Bărbat din Șpring, cercetat după ce a fost oprit la volanul unei mașini pe o stradă din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii

Bărbat din Șpring, cercetat după ce a fost oprit la volanul unei mașini pe o stradă din Sebeș. Ce au descoperit polițiștii Polițiștii au oprit, în 17 mai 2026, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani din comuna Șpring, județul Alba, în urma verificărilor stabilindu-se […]

Detalii noi despre femeia din Sibiu acuzată de omor, care s-a sinucis în arestul Poliției Alba. Polițiștii de la pază, anchetați pentru neglijență în serviciu

Detalii noi despre femeia din Sibiu acuzată de omor, care s-a sinucis în arestul Poliției Alba. Polițiștii de la pază, anchetați pentru neglijență în serviciu Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care informează că efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de neglijență în serviciu cu privire la cazul […]

