23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează vineri, 23 mai 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, sub genericul „Noaptea în care istoria prinde viață”, unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate patrimoniului și publicului de toate vârstele, se arată într-un comunicat de presă transmis de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Vizitatorii vor avea acces gratuit în spațiile expoziționale ale muzeului și vor putea descoperi colecțiile permanente și expozițiile temporare într-un program special pregătit pentru această ocazie. Pe parcursul serii, publicul va avea parte de reconstituiri istorice, ateliere interactive, momente artistice și activități dedicate copiilor și familiilor.

Ediția din acest an propune un program amplu și spectaculos, cu reconstituiri istorice, expoziții, ateliere interactive, momente artistice, teatru, muzică și peste 40 de personaje istorice care vor readuce la viață figuri esențiale ale trecutului românesc și european.

Evenimentul își propune să transforme muzeul într-un spațiu viu, accesibil și atractiv, în care patrimoniul cultural devine o experiență interactivă și memorabilă pentru toate generațiile.

Programul serii va include:

-vizitarea gratuită a expozițiilor muzeului;

-demonstrații și reconstituiri istorice;

-ateliere educative și interactive;

-activități pentru copii;

-momente artistice și surprize pentru public.

Prin participarea la „Noaptea Muzeelor”, Muzeul Național al Unirii reafirmă rolul instituției ca promotor al culturii, educației și valorilor patrimoniului național, oferind comunității o oportunitate specială de a redescoperi istoria într-un cadru inedit.

Publicul este invitat să ia parte la această celebrare a culturii și să petreacă o seară dedicată istoriei și patrimoniului în Cetatea Alba Carolina.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Noaptea Muzeelor 2025 – Program

Noaptea Muzeelor 2026. Noaptea în care istoria prinde viață, ediția a XV-a, 23 mai 2026

Locație: Strada Muzeului – Clădirea Babilon

INTRARE LIBERĂ

Program

18:00 – Deschiderea oficială

Lansare ghid BLOOMBERG – Clădirea Babilon

Vernisaj expoziție permanentă de Preistorie

Reprezentație Garda Apulum

19:00 – 01:00 – Istoria prinde viață în muzeu. Peste 40 de personaje istorice (Mihai Viteazul, Avram Iancu, Horea, Camil Velican, Ferdinand, Regina Maria etc.) vor anima spațiile muzeale prin momente interactive și reconstituiri istorice.

21:00 – Povestea lui Horea

22:00 – Prezentare Garda Națională de la Alba Iulia

22:30 – Povestea arnăuților – Historia Renascita, Pitești

23:00 – Povestea asasinării lui Mihai Viteazul/ Asociația Culturală ISTORIA INTERACTIVĂ / Piatra Neamț

23:30 – Dansuri romane / Magna Nemesis Lupte de gladiatori / Ludus Apulensis

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (19:00 – 01:00)

Evenimente expoziționale: Expoziție de artă Eugen Măcinic și Horea Sălăjan „Jurnal vizual”

Exponatul lunii: O fibula zoomorfă inedită de la Apulum

Ateliere antice: confecționat opaițe, pielărie, monetărie, prelucrare os, scriptoria

Ateliere de paleografie, turnare de plumbi, jocuri de societate, degustare de zaharicale, sau cafea la nisip, ateliere de croșetat, de împletit

Atelier: Oficiul poștal militar

Societatea transilvăneană în secolul al XVIII-lea: corespondența civilă și militară

Sala Unirii (19:00 – 01:00)

Expoziție de artă Ozlem Kalkan Erenus, „Papery Fragments of Time”, Sala Unirii – aripa de nord

Expoziție de artă Anca Sas și Buse Erenus, „It’s about you” – spațiile expoziționale Alba Iulia

Museikon (19:00 – 01:00)

Evenimente expoziționale: Ruta culturală ˮDrumul icoaneiˮ, o călătorie spiritual și artistică prin patrimonial religios al județului Alba

Câmpuri, Crinela Antonescu

Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor

Sculptură, Ovidiu Galeș

Prezentare Evoluția portului popular din zona Mocănimii Munților Apuseni – Adriana Țuțuianu

Atrium Centurionum – Sediul Consiliului Județean Alba

18:00 – Seară de teatru: Grupul Skepsis prezintă premiera spectacolului Themis și Lombroso

19:00 – Recital de muzică Ali & Buse Erenus (Istanbul, Turcia)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI