23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – istorie, patrimoniu și experiențe culturale pentru toate vârstele. PROGRAMUL complet
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează vineri, 23 mai 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, sub genericul „Noaptea în care istoria prinde viață”, unul dintre cele mai importante proiecte culturale dedicate patrimoniului și publicului de toate vârstele, se arată într-un comunicat de presă transmis de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Vizitatorii vor avea acces gratuit în spațiile expoziționale ale muzeului și vor putea descoperi colecțiile permanente și expozițiile temporare într-un program special pregătit pentru această ocazie. Pe parcursul serii, publicul va avea parte de reconstituiri istorice, ateliere interactive, momente artistice și activități dedicate copiilor și familiilor.
Ediția din acest an propune un program amplu și spectaculos, cu reconstituiri istorice, expoziții, ateliere interactive, momente artistice, teatru, muzică și peste 40 de personaje istorice care vor readuce la viață figuri esențiale ale trecutului românesc și european.
Evenimentul își propune să transforme muzeul într-un spațiu viu, accesibil și atractiv, în care patrimoniul cultural devine o experiență interactivă și memorabilă pentru toate generațiile.
Programul serii va include:
-vizitarea gratuită a expozițiilor muzeului;
-demonstrații și reconstituiri istorice;
-ateliere educative și interactive;
-activități pentru copii;
-momente artistice și surprize pentru public.
Prin participarea la „Noaptea Muzeelor”, Muzeul Național al Unirii reafirmă rolul instituției ca promotor al culturii, educației și valorilor patrimoniului național, oferind comunității o oportunitate specială de a redescoperi istoria într-un cadru inedit.
Publicul este invitat să ia parte la această celebrare a culturii și să petreacă o seară dedicată istoriei și patrimoniului în Cetatea Alba Carolina.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Noaptea Muzeelor 2026. Noaptea în care istoria prinde viață, ediția a XV-a, 23 mai 2026
Locație: Strada Muzeului – Clădirea Babilon
INTRARE LIBERĂ
Program
- 18:00 – Deschiderea oficială
- Lansare ghid BLOOMBERG – Clădirea Babilon
- Vernisaj expoziție permanentă de Preistorie
Reprezentație Garda Apulum
- 19:00 – 01:00 – Istoria prinde viață în muzeu. Peste 40 de personaje istorice (Mihai Viteazul, Avram Iancu, Horea, Camil Velican, Ferdinand, Regina Maria etc.) vor anima spațiile muzeale prin momente interactive și reconstituiri istorice.
- 21:00 – Povestea lui Horea
- 22:00 – Prezentare Garda Națională de la Alba Iulia
- 22:30 – Povestea arnăuților – Historia Renascita, Pitești
- 23:00 – Povestea asasinării lui Mihai Viteazul/ Asociația Culturală ISTORIA INTERACTIVĂ / Piatra Neamț
- 23:30 – Dansuri romane / Magna Nemesis Lupte de gladiatori / Ludus Apulensis
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (19:00 – 01:00)
Evenimente expoziționale: Expoziție de artă Eugen Măcinic și Horea Sălăjan „Jurnal vizual”
Exponatul lunii: O fibula zoomorfă inedită de la Apulum
Ateliere antice: confecționat opaițe, pielărie, monetărie, prelucrare os, scriptoria
Ateliere de paleografie, turnare de plumbi, jocuri de societate, degustare de zaharicale, sau cafea la nisip, ateliere de croșetat, de împletit
Atelier: Oficiul poștal militar
Societatea transilvăneană în secolul al XVIII-lea: corespondența civilă și militară
Sala Unirii (19:00 – 01:00)
Expoziție de artă Ozlem Kalkan Erenus, „Papery Fragments of Time”, Sala Unirii – aripa de nord
Expoziție de artă Anca Sas și Buse Erenus, „It’s about you” – spațiile expoziționale Alba Iulia
Museikon (19:00 – 01:00)
Evenimente expoziționale: Ruta culturală ˮDrumul icoaneiˮ, o călătorie spiritual și artistică prin patrimonial religios al județului Alba
Câmpuri, Crinela Antonescu
Muntele Athos și Meteora, mărturii fotografice din lumea monahilor
Sculptură, Ovidiu Galeș
Prezentare Evoluția portului popular din zona Mocănimii Munților Apuseni – Adriana Țuțuianu
Atrium Centurionum – Sediul Consiliului Județean Alba
18:00 – Seară de teatru: Grupul Skepsis prezintă premiera spectacolului Themis și Lombroso
19:00 – Recital de muzică Ali & Buse Erenus (Istanbul, Turcia)
