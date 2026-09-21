Student Sport Alba Iulia, primul punct în Liga 2, remiză la Arad | Victorie la Under 15
Student Sport Alba Iulia, primul punct în Liga 2, remiză la Arad | Victorie la Under 15
Student Sport Alba Iulia, echipă care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a obținut primul punct în eșalonul secund. O remiză, în deplasare, cu UTA Arad, scor 1-1 (0-0).
Citește și: Foto: Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare
Vizitatoarele au deschis scorul prin Antonia Ciulea (66), egalarea fiind realizată în final. Un punct important, venit după două eșecuri drastice. Formația se clasează pe locul 6, în Seria 2, cu un punct (golaveraj 2-23), iar runda viitoare este dispută la Micești, sâmbătă, 27 octombrie, ora 11.00, cu Atletic Olimpia Gherla (fosta prim divizionară).
La Under 15, s-a înregistrat a doua victorie consecutivă, acasă, cu Roma Florin Pădurean, scor 2-1 (1-0), marcatoare fiind Sofia Oprea (12) și Adelina Cutean (72, care a oferit și pasa decisivă la prima reușită). Sâmbătă, 26 septembrie, este deplasare la CSM Reșița, după două runde albaiuliencele având maximum de puncte (golaveraj 5-1).
Fotbalul feminin din Cetatea Marii Uniri are perspectivă și produce jucătoare, asta după ce Lavina Șuteu și Ariana Codarcea au ajuns la Universitatea Cluj, echipa campioană. De la Kinder Teiuș au venit Sonia Șipoș, Sofia Muntean și Alesia Onice, plus Larisa Țăran (Star Pro Optimum). La senioare au ajuns Sonia Toma și Estera Prunar (ex-CSM Unirea Alba Iulia), respectiv Antonia Ciulea și Iustina Ciobanu (Academia de Fotbal Florești).
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune!
Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune! Baza sportivă din Aiud a găzduit prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un eveniment organizat de Juniorul Aiud, fostul club al lui Ciprian, în memoria celui care a făcut parte din familia clubului și care a […]
Senzațional! România, calificare în sferturile de finală ale Campionatului European, cu ocnamureșeanul Florian Barta printre remarcați
Senzațional! România, calificare în sferturile de finală ale Campionatului European, 3-0 cu Ucraina, cu ocnamureșeanul Florian Barta printre remarcați România a reușit o calificare extraordinară în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin. O victorie mare, cu Ucraina, în minimum de seturi, iar centrul din Alba a reușit 6 puncte! Este un nou […]
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie cu CSM Sebeș, la juniori Under 19 și Under 17
CSM Unirea Alba Iulia, revanșă în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17 CSM Unirea Alba Iulia și-a luat revanșa în derby „de Alba”, dublă victorie la juniori Under 19 și Under 17 Citește și: Foto: În Cupa României, LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba” […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de lei
ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de...
Toamna își intră brusc în drepturi în România: Ninsori la munte și cod galben de vânt în Alba și alte 12 județe
Toamna își intră brusc în drepturi în România: Ninsori la munte și cod galben de vânt în Alba și alte...
Știrea Zilei
„Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște” se mută în Piața Cetății: Patinoar în curtea Palatului Principilor, 40 de căsuțe și scenă. Când se dă startul evenimentelor
„Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște” se mută în Piața Cetății: Patinoar în curtea Palatului Principilor, 40 de căsuțe...
Video | De la mocăniță la „Mocana” de azi: 130 de ani de trafic feroviar între Alba Iulia și Zlatna
De la mocăniță la „Mocana” de azi: 130 de ani de trafic feroviar între Alba Iulia și Zlatna O linie...
Curier Județean
Șase persoane au murit, iar alte 22 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon, în 2026, în aria Delgaz Grid: Alba, printre județele cu astfel de cazuri
Șase persoane au murit, iar alte 22 au fost afectate de intoxicații cu monoxid de carbon, în 2026, în aria...
21 septembrie 2026 | Motorina se apropie de 11 lei/litru în Alba Iulia, iar benzina costă 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților astăzi în oraș
Motorina se apropie de 11 lei/litru în Alba Iulia, iar benzina costă 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape...
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.”
Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...