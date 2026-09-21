Sport

Student Sport Alba Iulia, primul punct în Liga 2, remiză la Arad | Victorie la Under 15

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Student Sport Alba Iulia, primul punct în Liga 2, remiză la Arad | Victorie la Under 15

Student Sport Alba Iulia, echipă care colaborează cu Corvinul Hunedoara, a obținut primul punct în eșalonul secund. O remiză, în deplasare, cu UTA Arad, scor 1-1 (0-0).

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Vizitatoarele au deschis scorul prin Antonia Ciulea (66), egalarea fiind realizată în final. Un punct important, venit după două eșecuri drastice. Formația se clasează pe locul 6, în Seria 2, cu un punct (golaveraj 2-23), iar runda viitoare este dispută la Micești, sâmbătă, 27 octombrie, ora 11.00, cu Atletic Olimpia Gherla (fosta prim divizionară).

La Under 15, s-a înregistrat a doua victorie consecutivă, acasă, cu Roma Florin Pădurean, scor 2-1 (1-0), marcatoare fiind Sofia Oprea (12) și Adelina Cutean (72, care a oferit și pasa decisivă la prima reușită). Sâmbătă, 26 septembrie, este deplasare la CSM Reșița, după două runde albaiuliencele având maximum de puncte (golaveraj 5-1).

Fotbalul feminin din Cetatea Marii Uniri are perspectivă și produce jucătoare, asta după ce Lavina Șuteu și Ariana Codarcea au ajuns la Universitatea Cluj, echipa campioană. De la Kinder Teiuș au venit Sonia Șipoș, Sofia Muntean și Alesia Onice, plus Larisa Țăran (Star Pro Optimum). La senioare au ajuns Sonia Toma și Estera Prunar (ex-CSM Unirea Alba Iulia), respectiv Antonia Ciulea și Iustina Ciobanu (Academia de Fotbal Florești).

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