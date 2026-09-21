„Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște” se mută în Piața Cetății: Patinoar în curtea Palatului Principilor, 40 de căsuțe și scenă. Când se dă startul evenimentelor

„Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște” vor fi organizate în Piața Cetății Alba Carolina, putând astfel deveni evenimente de referință ale municipiului Alba Iulia, cu un rol important în animarea spațiului public, în promovarea patrimoniului cultural al Cetății și în creșterea fluxului turistic în perioadele sărbătorilor de iarnă și de primăvară.

Organizarea acestor evenimente la un standard calitativ ridicat și în mod constant presupune investiții în infrastructură temporară (căsuțe comerciale, scenă, patinoar, atracții, decoruri, porți de intrare), servicii de promovare la nivel regional și național, programe cultural-artistice și de animație, precum și un efort logistic și de personal care depășește capacitatea proprie a aparatului de specialitate. Totodată, organizarea directă a evenimentelor ar presupune alocarea anuală a unor sume importante din bugetul local.

Pentru a răspunde acestor nevoi, Primăria Alba Iulia propune externalizarea organizării evenimentelor prin concesionarea serviciilor, pe o durată de 4 ani, către un operator economic selectat în mod competitiv, care să preia riscul operațional al exploatării și să plătească municipiului o redevență.

Durata concesiunii este de 4 ani, fără posibilitate de prelungire, și cuprinde câte 4 ediții ale fiecărui târg: „Târgul de Crăciun” în edițiile 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 și 2029/2030, însumând 217 zile de desfășurare, respectiv „Târgul de Paște” în edițiile 2027, 2028, 2029 și 2030, însumând 108 zile de desfășurare.

Cerințele minime obligatorii includ, printre altele: un concept narativ și vizual integrat, minimum 40 de căsuțe pentru „Târgul de Crăciun” și minimum 20 de căsuțe pentru „Târgul de Paște”.

De asemenea va fi montată o scenă de minimum 8 m x 6 m pentru programul cultural-artistic cel puțin în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Nu vor lipsi animațiile stradale, atracții pentru copii și familii, dar și un plan de promovare în limbile română și engleză, cu respectarea Manualului de brand al municipiului.

Patinoarul ar urma să fie amenajat în curtea Palatului Principilor Transilvaniei și va avea suprafața de minimum 250 mp în cadrul „Târgului de Crăciun”.

Prima ediție a „Târgului de Crăciun” în cadrul acestui contract este programată să înceapă la 20 noiembrie 2026.

„Târgul de Crăciun” și „Târgul de Paște”, desfășurate în Piața Cetății Alba Carolina, fac parte din calendarul anual al manifestărilor culturale și turistice ale municipiului Alba Iulia. Evenimentele se suprapun parțial cu activități organizate de Centrul Cultural Palatul Principilor și cu programul dedicat sărbătorilor de iarnă din spațiile instituției.

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