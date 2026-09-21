Toamna își intră brusc în drepturi în România: Ninsori la munte și cod galben de vânt în Alba și alte 12 județe

Toamna își intră de luni dimineața brusc în drepturi în România. Temperaturile vor coborî cu până la 12 grade în următoarele zile, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de vânt pentru 13 județe, valabilă luni, 21 septembrie.

Avertizarea este în vigoare între orele 12:00 și 21:00 și vizează zone din Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și partea de vest a Carpaților Meridionali. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot atinge 80-90 km/h, notează ANM.

Sunt vizate județele Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui și Galați.

Temperaturile scad cu până la 12 grade

În paralel cu avertizarea de vânt, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00.

Răcirea va fi accentuată. Temperaturile vor scădea, în medie, cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, schimbarea va fi resimțită mai ales în jumătatea de nord a țării, urmând ca marți și miercuri aerul rece să cuprindă și sudul.

Maximele se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor coborî până la 2-11 grade, cele mai mici valori fiind așteptate în zonele depresionare.

Ploile vor apărea luni în nord, centru, est și sud-est, după care se vor extinde și în celelalte regiuni. Pe alocuri, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp.

Prima ninsoare, la altitudini mari

Schimbarea vremii va fi vizibilă și la munte. Din noaptea de luni spre marți, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi trecător sub formă de lapoviță și ninsoare.

În zonele montane înalte, vântul va fi deosebit de puternic, cu rafale care pot ajunge la 70-80 km/h în cursul zilei de marți.

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