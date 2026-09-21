Comunicat de presă – 21 septembrie 2026: Lansarea proiectului „Realizare coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud”
19.06.2026
Comunicat lansare proiect
LANSARE PROIECT
REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA
COD SMIS: 356775
Scopul proiectului: dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Aiud prin realizarea unui coridor de mobilitate integrată și sustenabilă, care promovează transportul public, mersul pe jos și cu bicicleta.
Beneficiar: Municipiul Aiud
Perioada de implementare: 19.06.2026 – 19.12.2029
Valoarea totală a proiectului (Lei): 43.974.581,72
Valoarea cofinanțării UE (lei): 29.456.923,658
Rezumat proiect și activități:
UAT Municipiul Aiud anunță demararea proiectului „REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA INTEGRATA SI SUSTENABILA IN MUNICIPIUL AIUD.” Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Aiud, prin implementarea unui coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă pe traseul Str. Tudor Vladimirescu – Str. Cuza Vodă – Str. Transilvaniei pentru reducerea utilizării transportului motorizat individual, încurajarea deplasărilor nemotorizate (pietonale și cu bicicleta), creșterea atractivității transportului public și susținerea mobilității electrice, contribuind astfel la tranziția către un oraș mai verde, mai accesibil și mai sigur.
Autoritatea de management a programului este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
Valoare totală proiect: 43.974.581,72 lei
Valoare totală eligibilă proiect: 34.675.322,76 lei
Valoare eligibilă din FEDR: 29.456.923,65 lei
Valoare eligibilă din buget național: 4.524.892,65 lei
Durata proiectului: Iunie 2026 – Decembrie 2029
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiul Aiud, prin implementarea unui coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă pe traseul Str. Tudor Vladimirescu – Str. Cuza Vodă – Str. Transilvaniei, în conformitate cu direcțiile stabilite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Proiectul vizează reducerea utilizării transportului motorizat individual, încurajarea deplasărilor nemotorizate (pietonale și cu bicicleta), creșterea atractivității transportului public și susținerea mobilității electrice, contribuind astfel la tranziția către un oraș mai verde, mai accesibil și mai sigur. Aceste obiective sunt aliniate priorităților de reducere a emisiilor de CO2 și de promovare a unui stil de viață sănătos și activ pentru populație.
Intervențiile propuse sunt integrate, complementare și coerente, vizând:
- modernizarea infrastructurii fizice: reamenajarea străzilor, amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete și parcări de tip Park & Ride;
- îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate și siguranță pentru toți
- participanții la trafic, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale (mobilitate redusă sau alte dizabilitati);
- dotarea cu echipamente moderne de iluminat și supraveghere video, pentru creșterea confortului și securității urbane;
- introducerea de soluții digitale de informare a pasagerilor în timp real în stațiile de transport public;
- sprijinirea mobilității electrice și alternative, prin stații de încărcare pentru vehicule electrice și un sistem public de închiriere biciclete dotat cu monitorizare GPS.
Prin aceste măsuri, proiectul contribuie în mod direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea traficului rutier motorizat în zona centrală, optimizarea utilizării spațiului public urban și creșterea atractivității și funcționalității rețelei urbane de transport durabil.
UAT MUNICIPIUL AIUD
Date de contact:
515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1
Tel. +40 258 861310; +40 258 861357 Fax. +40 258 861280
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