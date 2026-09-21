Video | Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Polițiștii Structurii Centrale, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, potrivit Mediafax.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții, mai scrie sursa citată.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
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