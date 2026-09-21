Actualitate

Video | Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT.  Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Polițiștii Structurii Centrale, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, potrivit Mediafax.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții, mai scrie sursa citată.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

21 septembrie 2026

De

ANAF, captură de 4 milioane de țigarete netimbrate în zona PTF Nădlac: Obligații fiscale estimate la peste 3,7 milioane de lei Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat 4.000.000 de țigarete netimbrate într-un mijloc de transport rutier (autotren) care a intrat în România prin zona PTF Nădlac. Transportul era efectuat pe ruta Țările de Jos […]

Citește mai mult

Actualitate

Toamna își intră brusc în drepturi în România: Ninsori la munte și cod galben de vânt în Alba și alte 12 județe

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

21 septembrie 2026

De

Toamna își intră brusc în drepturi în România: Ninsori la munte și cod galben de vânt în Alba și alte 12 județe Toamna își intră de luni dimineața brusc în drepturi în România. Temperaturile vor coborî cu până la 12 grade în următoarele zile, ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026–2027: Beneficiari, venituri, sume și documente nesesare. Care este termenul limită pentru depunerea cererii

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

21 septembrie 2026

De

Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026–2027: Beneficiari, venituri, sume și documente nesesare. Care este termenul limită pentru depunerea cererii Românii cu venituri reduse se pot deja pregăti pentru depunerea cererilor privind ajutorul pentru încălzirea locuinței în iarna 2026–2027. Sprijinul nu este acordat automat, chiar dacă solicitantul îndeplinește condițiile referitoare la venit. Cererea și declarația pe […]

Citește mai mult