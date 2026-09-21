Amenajarea parcului de agrement în zona Schit: Alei pietonale, loc de joacă incluziv, zonă fitness, zonă picnic și relaxare, mobilier urban și 180 de arbori plantați pe locul vechiului ștrand

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de astăzi, 21 septembrie 2026, aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit, municipiul Alba Iulia”.

Este cunoscut faptul că dezvoltarea urbană durabilă a Municipiului Alba Iulia este condiționată de existența unei infrastructuri publice moderne, accesibile și adaptate nevoilor comunității, în cadrul căreia spațiile verzi, zonele de agrement și infrastructura verde-albastră reprezintă componente importante pentru creșterea calității vieții.

În prezent, amplasamentul studiat este situat pe strada Francisca, în zona Schit, pe terenul fostului „Ștrand de la Mamut”, compus din parcelele cu nr. cad. 97212, 97213 și 97214, în suprafață totală de 20.271,00 mp. Această intervenție are ca scop amenajarea unei zone rămasă neîngrijită, nesalubrizată în care nu s-a desfășurat nici o intervenție, spațiul aferent proiectului fiind într-o stare continuă de degradare.

Oportunitatea investiției este justificată de necesitatea regenerării urbane a zonei, creșterii suprafețelor verzi amenajate și creării unui spațiu public destinat recreerii, agrementului și activităților în aer liber. Proiectul este corelat cu documentele strategice ale municipiului privind dezvoltarea urbană durabilă, adaptarea la schimbările climatice și extinderea infrastructurii verzi.

Prin implementarea investiției se vor obține următoarele beneficii:

-creșterea suprafeței de spații verzi amenajate la nivelul Municipiului Alba Iulia;

-dezvoltarea infrastructurii verzi urbane și furnizarea de servicii ecosistemice ;

-gestionarea locală și sustenabilă a apelor pluviale;

-crearea unui cadru adecvat pentru activități recreative în aer liber;

-îmbunătățirea microclimatului urban și a calității vieții;

-armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale.

În baza scenariului optim selectat prin Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnici și financiari ai proiectului se prezintă astfel:

Principalele caracteristici tehnice și capacități

-suprafață care se amenajează ca parc public: 20.271,00 mp;

-suprafață permeabilă, ecologică: 18.243,90 mp;

-plantare a 180 arbori;

-amenajare alei pietonale permeabile;

-realizare iaz de retenție pentru gestionarea apelor pluviale;

-amenajare loc de joacă incluziv, zonă fitness, zonă picnic și relaxare;

-dotare cu mobilier urban, iluminat public LED, supraveghere video, Wi-Fi și sistem de irigații.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 26.240.499,99 lei, iar valoarea totală a investiției, fără TVA este de 21.718.080,54 lei.

Durata estimată de realizare a obiectivului este de 18 luni, reprezentând perioada cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

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