Foto: Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare

Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în Liga 2

Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în eșalonul secund

Echipa Student Sport Alba Iulia, care reprezintă Corvinul Hunedoara în competițiile fotbalistice feminine autohtone, a suferit un eșec drastic la senioare, în runda secundă a Ligii 2. La Micești a fost 0-12 (0-4) cu Universitatea Cluj, primele două dispute aducând în fața grupării albaiuliene principalele pretedente la promovarea pe prima scenă. Pe ultima poziție, cu zero puncte și golaveraj 1-22, echipa din Cetatea Marii Uniri întâlnește în etapa a treia a Seriei 2 pe UTA Arad, în deplasare, duminică, 20 septembrie.

În schimb, la Under 17, a fost o victorie la debut, 3-1 (3-1), în deplasare cu Alma Sibiu, cu hat-trick Maya Csaszar. În lot sunt mai multe jucătoare noi, cum ar fi Sonia Șipoș (Kinder Teiuș) și Oana Musteață (Academia de Fotbal Măgura Cisnadie). În etapa a doua a Seriei 4, meci intern cu UTA Arad, vineri, 25 septembrie

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