Sport

Foto: Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 minute

în

De

Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în Liga 2

Student Sport Alba Iulia, succes la Under 17, eșec drastic la senioare, în eșalonul secund

Citește și: Foto: Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15)

Echipa Student Sport Alba Iulia, care reprezintă Corvinul Hunedoara în competițiile fotbalistice feminine autohtone, a suferit un eșec drastic la senioare, în runda secundă a Ligii 2. La Micești a fost 0-12 (0-4) cu Universitatea Cluj, primele două dispute aducând în fața grupării albaiuliene principalele pretedente la promovarea pe prima scenă. Pe ultima poziție, cu zero puncte și golaveraj 1-22, echipa din Cetatea Marii Uniri întâlnește în etapa a treia a Seriei 2 pe UTA Arad, în deplasare, duminică, 20 septembrie.

În schimb, la Under 17, a fost o victorie la debut, 3-1 (3-1), în deplasare cu Alma Sibiu, cu hat-trick Maya Csaszar. În lot sunt mai multe jucătoare noi, cum ar fi Sonia Șipoș (Kinder Teiuș) și Oana Musteață (Academia de Fotbal Măgura Cisnadie). În etapa a doua a Seriei 4, meci intern cu UTA Arad, vineri, 25 septembrie

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, Dacic Blandiana – scorul rundei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

14 septembrie 2026

De

Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul orgoliilor de la Beldiu Liga 4, etapa inaugurală: Rapid CFR Teiuș a câștigat derby-ul de la Beldiu, iar Dacic Blandiana a realizat scorul rundei Citește și: FOTO: Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5, al șaselea eșalon competițional! Cele două formații promovează în […]

Citește mai mult

Sport

Liga 5, prima etapă: Mureșul Gâmbaș și Spicul Bucerdea, victorii nete

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

14 septembrie 2026

De

Liga 5: Mureșul Gâmbaș și Spicul Bucerdea, victorii nete în runda inaugurală Liga 5: Mureșul Gâmbaș și Spicul Bucerdea, victorii nete în runda inaugurală a celui de-al șaselea eșalon (cu două seriei a câte 10 combatante) Citește și: Duminică, 7 iunie, ACS Crăciunel – Mureșul Gâmbaș, semifinala Cupei Județene | Meci cu miros de istorie […]

Citește mai mult

Sport

Cursuri de înot pentru elevi de clasa a 2-a la Alba Iulia: CSM Unirea a dat startul achiziției pentru proiectul „Educație și sănătate prin înot” 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

14 septembrie 2026

De

Cursuri de înot pentru elevi de clasa a 2-a la Alba Iulia: CSM Unirea a dat startul achiziției pentru proiectul „Educație și sănătate prin înot” 2026 Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia a demarat oficial procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii privind activitățile sportive de inițiere în înot, parte integrantă a […]

Citește mai mult