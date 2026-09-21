21 septembrie 2026 | Motorina se apropie de 11 lei/litru în Alba Iulia, iar benzina costă 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților astăzi în oraș

Motorina se apropie de 11 lei/litru în Alba Iulia, iar benzina costă 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților astăzi în oraș

Motorina s-a scumpit în ultimele zile, iar prețul benzine a rămas ,,blocat” la 9,99 lei în mai multe stații din Alba Iulia. Creșterile survin din cauza situației geopolitice tensionate în mai multe regiuni.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 21 septembrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.88 lei

Benzină – 9.99 lei

Petrom:

Motorină – 10.82 lei

Benzină – 9.93 lei

Lukoil

Motorină – 10.93 lei

Benzină – 9.99 lei

Mol:

Motorină – 10.88 lei

Benzină – 9.99 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.88 lei

Benzină – 9.99 lei

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

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