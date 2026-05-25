Sport

Student Sport Alba Iulia, eșec în ultima rundă la senioare Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Student Sport Alba Iulia a înregistrat un eșec în ultima rundă la senioare în Liga 3

Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă).

Citește și: Student Sport Alba Iulia, remiză la Brașov în Liga 3 la fotbal feminin

Formația din Cetatea Marii Uniri a terminat pe locul 5 în Seria 1, cu 6 victorii, două egaluri și 8 eșecuri, golaveraj 40-50 și 20 de puncte strânse.

La Liga Elitelor Under 15, Seria C, tur suplimentar, Student Sport Alba Iulia (colaborare cu Corvinul Hunedoara) este pe treapta a treia a podiumului, cu 18 puncte (6 succese), golaveraj 36-33. Următorul joc este la Micești, cu ASA Tg. Mureș (locul secund), sâmbătă, 30 mai. În precedenta reprezentație a fost 1-7 (0-2), în deplasare cu Univeristatea Olimpia Cluj-Napoca (reușită Maria Șuteu). Liga Elitelor se va finalizat cu cu o deplasare la Gloria Bistrița, apoi fetele în Cetate Marii Uniri vor întâlni cel mai probabil Poli Timișoara pentru calificarea la Turneul final de la Mogoșoaia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 55 de minute

în

25 mai 2026

De

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria […]

Citește mai mult

Sport

LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

25 mai 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3. Noul format competițional, introdus în această ediție, a […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

25 mai 2026

De

Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă! Rezultate remarcabile înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de înot masters. Sportivii din Cetatea Marii […]

Citește mai mult