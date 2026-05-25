Student Sport Alba Iulia, eșec în ultima rundă la senioare Liga 3

Student Sport Alba Iulia a înregistrat un eșec în ultima rundă la senioare în Liga 3

Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă).

Formația din Cetatea Marii Uniri a terminat pe locul 5 în Seria 1, cu 6 victorii, două egaluri și 8 eșecuri, golaveraj 40-50 și 20 de puncte strânse.

La Liga Elitelor Under 15, Seria C, tur suplimentar, Student Sport Alba Iulia (colaborare cu Corvinul Hunedoara) este pe treapta a treia a podiumului, cu 18 puncte (6 succese), golaveraj 36-33. Următorul joc este la Micești, cu ASA Tg. Mureș (locul secund), sâmbătă, 30 mai. În precedenta reprezentație a fost 1-7 (0-2), în deplasare cu Univeristatea Olimpia Cluj-Napoca (reușită Maria Șuteu). Liga Elitelor se va finalizat cu cu o deplasare la Gloria Bistrița, apoi fetele în Cetate Marii Uniri vor întâlni cel mai probabil Poli Timișoara pentru calificarea la Turneul final de la Mogoșoaia.

