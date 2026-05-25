Student Sport Alba Iulia, eșec în ultima rundă la senioare Liga 3
Student Sport Alba Iulia a înregistrat un eșec în ultima rundă la senioare în Liga 3
Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă).
Citește și: Student Sport Alba Iulia, remiză la Brașov în Liga 3 la fotbal feminin
Formația din Cetatea Marii Uniri a terminat pe locul 5 în Seria 1, cu 6 victorii, două egaluri și 8 eșecuri, golaveraj 40-50 și 20 de puncte strânse.
La Liga Elitelor Under 15, Seria C, tur suplimentar, Student Sport Alba Iulia (colaborare cu Corvinul Hunedoara) este pe treapta a treia a podiumului, cu 18 puncte (6 succese), golaveraj 36-33. Următorul joc este la Micești, cu ASA Tg. Mureș (locul secund), sâmbătă, 30 mai. În precedenta reprezentație a fost 1-7 (0-2), în deplasare cu Univeristatea Olimpia Cluj-Napoca (reușită Maria Șuteu). Liga Elitelor se va finalizat cu cu o deplasare la Gloria Bistrița, apoi fetele în Cetate Marii Uniri vor întâlni cel mai probabil Poli Timișoara pentru calificarea la Turneul final de la Mogoșoaia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!
Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria […]
LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida
CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3. Noul format competițional, introdus în această ediție, a […]
FOTO: Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă!
Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă! Rezultate remarcabile înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de înot masters. Sportivii din Cetatea Marii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SONDAJ INSCOP: Peste 50% din români nu ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan. Ar supraviețui la o diferență strânsă
SONDAJ: Peste 50% din români ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan. Care este procentul Conform unui sondaj realizat de...
Monitorizare audio-video în școli și interzicerea telefoanelor în timpul orelor: Ce prevede un nou proiect la Camera Deputaţilor
Monitorizare audio-video în școli și interzicerea telefoanelor în timpul orelor: Ce prevede un nou proiect la Camera Deputaţilor Mai multe...
Știrea Zilei
VIDEO | Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit
Nuntă ca-n basme, pe cai, la Pianu de Jos: Doi tineri și-au unit destinele într-un mod inedit Nuntă ca-n basme,...
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
Curier Județean
FOTO | ,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale
,,Carolina Bizfest – Târgul firmelor de exercițiu”. Alba Iulia – Capitala Tineretului din România, gazda unei competiții dedicate educației antreprenoriale...
FOTO | Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea micuților au făcut ca experiența să fie una memorabilă”
Preșcolarii de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, vizită inedită la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”: „Curiozitatea și încântarea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...