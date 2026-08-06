Foto | Iluminatul public din Sebeș – consum redus de energie, siguranță menținută
Iluminatul public din Sebeș – consum redus de energie, siguranță menținută
Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că sistemul de iluminat public funcționează după un program automatizat de telegestiune, menit să reducă consumul de energie și să utilizeze mai eficient resursele, fără a afecta siguranța participanților la trafic și a pietonilor.
Pe timpul nopții, iluminatul public cu tehnologie LED va rămâne funcțional, însă în anumite intervale orare intensitatea luminii va fi redusă automat la 50%, în funcție de orele de apus și răsărit ale soarelui.
Iluminatul public va funcționa pe tot parcursul nopții, asigurând în continuare vizibilitatea și siguranța pe străzile municipiului.
Măsura este temporară și a fost adoptată în contextul actual al situației energetice din România.
Străzile pe care se aplică noile setări ale programului de iluminat:
SEBEȘ – 1848, 1907, 24 Ianuarie, 8 Aprilie, Alunului, Avram Iancu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Bistrei, Cartier Lucian Blaga, Călugăreni, Cânepiști, Cântarului, Cetății, Cibanului, Ciocârliei, Cloșca, Crișan, Decebal, Depozitelor, Doinei, Dorin Pavel, Florilor, G. Schveighofer, Gării, George Coșbuc, Grivița, Horea, Iezerului, Industriilor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Lotrului, Luncile Prigoanei, Lungă, Mihai Eminescu, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Miorița, Miraj, Morii, Moților, Mureșului, Nicolae Bălcescu, Nicolae Iorga, Oașa, Ogorului, Oituz, Parângului, Parcul Mihai Eminescu, Patria, Pădurenilor, Peneș Curcanul, Piața Dacia, Piața Libertății, Pieții, Plevnei, Primăverii, Progresului, Radu Stanca, Răchitei, Râului, Salcâmului, Sălane, Secașului, Spicului, Spitalului, Stejarului, Ștefan cel Mare, Șurianu, Teilor, Traian, Tudor Vladimirescu, Unirii, Vânători, Viitorului.
PETREȘTI – 1 Mai, 8 Martie, Decebal, Dumbrava, Energiei, Grădinilor, Industriilor, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Progresului, Rozelor, Săsească, Simion Bărnuțiu, Unirii, Zambilelor, Zorilor, Poarta Cimitir.
LANCRĂM – Bisericii, Scurtă, Ulița de Jos, Ulița de Mijloc, Ulița de Sus, Veche.
RĂHĂU – Deasupra, Principală, Școlii.
sursa foto: Primăria Municipiului Sebeș
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