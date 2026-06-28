Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de mediu pentru proiect
Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de mediu pentru proiect
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat luarea deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și amenajare spații de cazare și bazine exterioare, str. Cosbuc, nr. 1B, Zlatna – Jud. Alba – CF. Nr. 71537, titular: Primăria Zlatna.
Ștrandul din Zlatna urmează să intre într-un amplu proces de modernizare și extindere, administrația locală propunând transformarea zonei de agrement într-un complex turistic modern, adaptat cerințelor actuale. Proiectul prevede reconfigurarea hotelului existent la standard de 3 stele, amenajarea unui centru SPA cu saună și piscină interioară cu apă sărată, precum și îmbunătățirea facilităților destinate vizitatorilor.
Investiția vizează terenul situat în zona de nord-vest a orașului, unde funcționează în prezent un hotel, două bazine exterioare și construcțiile tehnice aferente. Complexul beneficiază de acces la toate rețelele de utilități necesare – apă, canalizare, gaze naturale și energie electrică.
La parterul clădirii vor fi construite două corpuri noi: unul destinat zonei de relaxare și wellness, care va include saune, dușuri senzoriale, bazin de imersie și piscină cu apă sărată, iar cel de-al doilea va găzdui spații pentru alimentație publică. De asemenea, vor fi amenajate noi zone administrative, vestiare pentru personal și clienți, spații tehnice și o legătură directă între hotel și piscinele exterioare, prin intermediul unei pasarele acoperite.
Una dintre cele mai importante modificări este transformarea bazinului exterior pentru adulți într-o facilitate utilizabilă pe tot parcursul anului. Acesta va fi protejat cu o structură metalică retractabilă, care va putea fi deschisă în sezonul cald. În apropierea bazinului vor fi realizate spații auxiliare precum grupuri sanitare, bar și zone de depozitare, în timp ce piscina destinată copiilor va rămâne descoperită.
Etajele hotelului vor fi reorganizate pentru a crește confortul turiștilor, prin extinderea camerelor și apartamentelor și reorganizarea spațiilor interioare. Sala multifuncțională de la ultimul nivel va fi transformată în unități de cazare, capacitatea finală a hotelului urmând să ajungă la 18 camere. Totodată, accesul între etaje va fi îmbunătățit prin instalarea unui lift.
Prin această investiție, autoritățile locale își propun transformarea ștrandului din Zlatna într-un punct de atracție turistică modern, care să poată fi utilizat în orice perioadă a anului și să ofere servicii diversificate pentru locuitori și turiști.
foto: arhivă
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