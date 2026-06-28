FOTO | Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL celebrării
Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL celebrării
Comunitatea greco-catolică din Pănade, Protopopiatul Blaj, se pregătește să trăiască, duminică, 5 iulie 2026, unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă: sfințirea noii biserici cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”.
Slujba de sfințire va fi oficiată de Preafericirea Sa Claudiu, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, împreună cu un sobor de preoți.
„Noul lăcaș de cult este rodul credinței, al rugăciunii și al dăruirii credincioșilor din Pănade, precum și al generozității tuturor binefăcătorilor – persoane fizice și juridice – care au făcut posibilă ridicarea sa.
În această zi de aleasă sărbătoare, comunitatea aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darul acestei biserici și îi încredințează rugăciunii sale pe toți cei care au sprijinit împlinirea acestui proiect.
Parohia Greco-Catolică din Pănade adresează o invitație tuturor credincioșilor, fiilor satului și pelerinilor de aproape și de departe de a participa la această sărbătoare, pentru a se uni în rugăciune și a aduce împreună mărire lui Dumnezeu pentru darul unei noi biserici, semn al credinței vii și al speranței creștine.”, au precizat reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.
Programul celebrării este următorul:
08:45 – Primirea solemnă a Preafericirii Sale Claudiu;
09:00 – Slujba de Sfințire a Bisericii;
09:45 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;
11:30 – Agapă frățească, în curtea bisericii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de mediu pentru proiect
Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de mediu pentru proiect Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat luarea deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și amenajare spații […]
VIDEO | Cum au fost pe scurt serile lungi de la AlbaFest 2026: „3 zile, vibe-uri full, oameni faini, piese pe repeat și amintiri”
Cum au fost pe scurt serile lungi de la AlbaFest 2026: „3 zile, vibe-uri full, oameni faini, piese pe repeat și amintiri” Organizatorii AlbaFest 2026 au făcut public, în seara zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, un filmuleț de 2 minute și 34 de secunde care rezumă serile muzicale lungi de la AlbaFest 2026. „3 […]
Primăria Alba Iulia angajează o firmă pentru reparații pe repede înainte la birourile din sediul central
Primăria Alba Iulia angajează o firmă pentru reparații pe repede înainte la birourile din sediul central Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție directă pentru executarea unor lucrări de reparații curente la birourile din sediul central. Invitația de participare nr. 77673 a fost aprobată de primarul Gabriel Pleșa joi, 25 iunie 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Codul rutier 2026 | Se schimbă locul examenului pentru redobândirea permisului de conducere: De când se aplică modificarea
Se schimbă locul examenului pentru redobândirea permisului de conducere: De când se aplică modificarea Începând cu 1 iulie 2026, testul...
PENSII 2026 | Data plății pensiilor, schimbată în luna iulie: Când își vor primi pensionarii banii
Data plății pensiilor, schimbată în luna iulie 2026: Când își vor primi pensionarii banii Pensionarii din România care își primesc...
Știrea Zilei
Apă cu porția în unele sate din Alba: Program strict de furnizare pe fondul caniculei și consumului ridicat
Apă cu porția în unele sate din Alba: Program strict de furnizare pe fondul caniculei și consumului ridicat Furnizarea apei...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
FOTO | Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL celebrării
Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL...
Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de mediu pentru proiect
Ștrandul din Zlatna va fi transformat radical: Hotel de 3 stele, centru SPA și piscină cu apă sărată. Aviz de...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...