FOTO | Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL celebrării

Când va fi sfințită noua biserică din Pănade: Poartă hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”. PROGRAMUL celebrării

Comunitatea greco-catolică din Pănade, Protopopiatul Blaj, se pregătește să trăiască, duminică, 5 iulie 2026, unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă: sfințirea noii biserici cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Fericiții Episcopi Martiri”.

Slujba de sfințire va fi oficiată de Preafericirea Sa Claudiu, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, împreună cu un sobor de preoți.

„Noul lăcaș de cult este rodul credinței, al rugăciunii și al dăruirii credincioșilor din Pănade, precum și al generozității tuturor binefăcătorilor – persoane fizice și juridice – care au făcut posibilă ridicarea sa.

În această zi de aleasă sărbătoare, comunitatea aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darul acestei biserici și îi încredințează rugăciunii sale pe toți cei care au sprijinit împlinirea acestui proiect.

Parohia Greco-Catolică din Pănade adresează o invitație tuturor credincioșilor, fiilor satului și pelerinilor de aproape și de departe de a participa la această sărbătoare, pentru a se uni în rugăciune și a aduce împreună mărire lui Dumnezeu pentru darul unei noi biserici, semn al credinței vii și al speranței creștine.”, au precizat reprezentanții Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș.

Programul celebrării este următorul:

08:45 – Primirea solemnă a Preafericirii Sale Claudiu;

09:00 – Slujba de Sfințire a Bisericii;

09:45 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

11:30 – Agapă frățească, în curtea bisericii.

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