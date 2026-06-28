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FOTO-ȘTIREA TA | „Cu căruciorul, direct pe banda de circulație!” Revolta unui tată din Micești: „Cum ajunge o mamă cu un bebeluș la trecerea de pietoni?”

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

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FOTO-ȘTIREA TA | „Cu căruciorul, direct pe banda de circulație!” Revolta unui tată din Micești: „Cum ajunge o mamă cu un bebeluș la trecerea de pietoni?”

O situație semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro readuce în atenție problemele de infrastructură pietonală din cartierul Micești din Alba Iulia.

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Potrivit acestuia, părinții care ies la plimbare cu căruciorul sau persoanele cu dizabilități sunt nevoite, pe o anumită porțiune de drum, să circule efectiv pe banda destinată autoturismelor pentru a putea ajunge la trecerea de pietoni.

Bărbatul spune că a realizat cât de gravă este situația abia după ce a parcurs el însuși traseul.

„Soția mi-a spus că este nevoită să iasă cu căruciorul pe banda de circulație, dar până nu am văzut eu cu ochii mei nu mi-am dat seama cât de periculos este. Mi-a povestit că un șofer a și înjurat-o zilele trecute, făcând-o inconștientă și spunându-i tot felul de lucruri. Dar dacă nu ai pe unde să treci, ce faci?”, afirm[ cititorul ziarulunirea.ro.

Acesta explică faptul că, deși pe partea opusă există un trotuar generos, accesul către trecerea de pietoni este blocat de un trotuar prea îngust pe partea dinspre supermarketul Penny, iar cei care împing un cărucior sunt obligați să coboare pe carosabil.

„Asta este porțiunea pe care efectiv mergi pe lângă parapet, pe banda de circulație. Se vede unde este trecerea de pietoni. Dar cum ajung eu la ea dacă am un bebeluș sau dacă sunt o persoană cu handicap?”, se întreabă acesta.

Cititorul atrage atenția că nu este un caz izolat, ci o problemă cu care se confruntă zilnic numeroși părinți și persoane cu mobilitate redusă.

„Ca noi sunt mulți părinți și multe mămici care sunt obligați să facă același lucru. Nu este normal să riști să fii lovit de o mașină doar pentru că vrei să ajungi în siguranță la trecerea de pietoni”, mai spune cititorul ziarulunirea.ro.

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