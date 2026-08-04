Prețurile carburanților, puse „sub control” de autorități: TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie 2026
Prețurile carburanților, puse „sub control” de autorități: TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie 2026
Președintele Nicușor Dan a promulgat, marți, 4 august 2026 două legi menite să limiteze impactul scumpirilor din piața petrolieră și să protejeze cumpărătorii de locuințe afectați de majorarea TVA. Una dintre legi instituie măsuri de intervenție pe piața carburanților, iar cealaltă prelungește până la 30 septembrie aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite achiziții de locuințe.
Șeful statului susține că măsurile vin într-un context economic și geopolitic dificil, marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de volatilitatea accentuată a pieței petroliere internaționale.
„Scumpirile accelerate ale carburanților” au efecte în lanț asupra economiei, afectând puterea de cumpărare, competitivitatea companiilor și stabilitatea unor sectoare considerate critice, afirmă Nicușor Dan.
Legea privind situația de criză pe piața produselor petroliere prevede mai multe măsuri de protecție: reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Totodată, exporturile de motorină vor putea fi efectuate temporar doar cu avizul prealabil al Ministerului Energiei, pentru prioritizarea consumului intern.
A doua lege prelungește până la 30 septembrie termenul în care poate fi finalizată achiziția unor locuințe cu TVA redus de 9%. Actul normativ elimină, de asemenea, costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Astfel, persoanele care au încheiat precontracte pentru achiziția unei locuințe până la 31 iulie 2025 vor putea finaliza procedura până la sfârșitul lunii septembrie fără aplicarea cotei majorate de TVA, în condițiile prevăzute de lege.
Nicușor Dan consideră că promulgarea celor două acte normative reprezintă un semnal de stabilitate într-un moment politic complicat și subliniază că, dincolo de disputele dintre partide, prioritatea trebuie să fie adoptarea unor măsuri care reduc presiunea financiară asupra românilor.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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