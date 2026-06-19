Continuă războiul dintre STP și Primăria Alba Iulia: Cum răspunde Societatea de Transport Public acuzațiilor făcute de primarul Gabriel Pleșa: ,,Soluția există și este simplă”

Societatea de Transport Public Alba Iulia a emis, vineri, 19 iunie 2026, un amplu comunicat de presă în care răspunde acuzațiilor făcute de administrația locală din oraș și a primarului Gabriel Pleșa.

Comunicatul integral transmis de STP Alba Iulia este următorul:

În cursul ultimelor 48 de ore (17–18 iunie 2026), Primăria Municipiului Alba Iulia a transmis public, prin comunicate scrise și interviuri ale Primarului Pleșa Gabriel Codru, o serie de afirmații care impun o clarificare riguroasă față de opinia publică. Răspunsul nostru se sprijină pe documente oficiale verificabile — în mod special pe Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 89327/22.05.2026, care reglementează exact problema PNRR contestată public de Primărie.

Sursele comunicării Primăriei la care răspundem sunt:

Comunicatul oficial al Primăriei din 17 iunie 2026, seara („Primăria este la zi cu plățile către STP”);

Comunicatul oficial al Primăriei din 18 iunie 2026 („28,25 milioane lei bugetul anual, 12,75 milioane lei plătiți ianuarie-iunie 2026”);

Comunicatul extins al Primăriei publicat pe site-ul „Ciugudeanul.ro” (afiliat comunei Ciugud — partenerul Primăriei în noua asociație AMTA și în proiectele PNRR);

Interviul exclusiv acordat de Primarul Pleșa Gabriel Codru ziarului „Ziarul Unirea” (jurnalist Ioana Oprean), publicat în 18.06.2026 dimineața — recomandarea către un manager de fabrică afectată: „Discutați cu Livio Dario!”;

Al doilea interviu acordat de același Primar aceluiași ziar, publicat în 18.06.2026 după-amiaza — convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru 19.06.2026 ora 11.30.

I. DOCUMENTUL DE REFERINȚĂ — Adresa MDLPA nr. 89327/22.05.2026

Înainte de a aborda afirmațiile concrete ale Primăriei, este esențial ca cetățenii și jurnaliștii să cunoască conținutul real al Adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației — emisă de Direcția Generală Implementare PNRR, semnată de Ministrul Cseke Attila, către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare AIDA-TL (Domnului Președinte Popa Ioan Iancu) și SPRE ȘTIINȚĂ Primăria Alba Iulia (Domnului Primar Pleșa Gabriel Codru), ca răspuns la solicitarea AIDA-TL nr. 200/22.04.2026.

Citate textuale, integrale și nemodificate, din Adresa MDLPA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „La nivelul apelului de proiecte, în cadrul documentelor solicitate la depunere a fost încărcată inclusiv dovada deținerii unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, contract în cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), toate documentele reprezentând, din punct de vedere juridic, anexe la cererea de finanțare și, implicit, ale contractelor de finanțare sus-menționate.”

Cu privire la indicatorii proiectelor finanțate:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Indicatorii celor două contracte de finanțare din cadrul Investiției 11.1 sunt: 21 autobuze nepoluante de 12 m și 6 microbuze nepoluante, la care s-au adăugat indicatorii investiției 11.3 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reîncărcare vehicule electrice — 45 stații de reîncărcare aferente municipiului Alba Iulia și 2 stații de reîncărcare vehicule electrice aferente comunei Ciugud.”

Cu privire la perioada de sustenabilitate de 5 ani și limitarea la 8 luni:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Referitor la integrarea tuturor bunurilor achiziționate prin PNRR în cadrul serviciului public de transport organizat de AIDA-TL, prin încheierea unui act adițional cu durată limitată, până la 07.01.2027, vă transmitem că perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale. Prin perioada de sustenabilitate a proiectului se înțelege că beneficiarul trebuie să păstreze și să folosească investiția conform scopului proiectului încă 5 ani. Astfel că, orice modificare a proiectului și a scopului său pot duce la recuperarea integrală a valorii finanțării nerambursabile. Având în vedere termenul limită de finalizare al proiectului 31 iulie 2026, considerăm că proiectul va fi deja în perioada de sustenabilitate, astfel că limitarea la 8 luni a integrării bunurilor achiziționate prin PNRR nu respectă condițiile de eligibilitate.”

Cu privire la jalonul 293, ținta 296 și penalitate:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Această investiție contribuie în mod direct la îndeplinirea jalonului 293 și a țintei 296 din cadrul PNRR, prin care România și-a asumat obligația de a achiziționa, livra și pune în exploatare un număr total de 1135 vehicule cu emisii zero destinate transportului public. […] Neîndeplinirea acestei ținte atrage o penalizare de 154.159.722,00 euro.”

Cu privire la orientarea proiectelor PNRR și obligația sistemelor metropolitane:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Investițiile finanțate în cadrul acestei componente sunt orientate cu prioritate către zone urbane funcționale și zone rurale funcționale, respectiv către acele areale în care serviciile de transport public sunt organizate integrat la nivel metropolitan, intercomunitar sau regional. În acest context, proiectele implementate prin unități administrativ-teritoriale și/sau prin Asociație de Dezvoltare Intercomunitară au un rol esențial în asigurarea conectivității teritoriale, a accesibilității serviciilor publice și a dezvoltării unei rețele de transport public moderne și nepoluante.”

Cu privire la responsabilitatea beneficiarilor:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Beneficiarii finanțării au responsabilitatea de a implementa proiectele în termenele stabilite, de a menține funcționalitatea și destinația investițiilor pe întreaga perioadă de sustenabilitate și de a asigura exploatarea efectivă a vehiculelor achiziționate în cadrul serviciului public de transport. Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe atât asupra eligibilității cheltuielilor și menținerii finanțării, cât și asupra capacității României de a demonstra îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate în relația cu Comisia Europeană.”

Și — citatul cel mai important — concluzia Ministerului privind GESTIONAREA COMUNĂ a serviciului:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Respectarea legislației de specialitate, respectiv: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, este obligatorie atât pentru membrii asociați, cât și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, serviciul de transport local gestionându-se în comun de către toți membrii asociați ADI.”

Concluzia Ministerului este fără echivoc: serviciul public de transport organizat prin AIDA-TL trebuie gestionat ÎN COMUN de cele 13 UAT membre, iar bunurile PNRR (21 autobuze + 6 microbuze + 45 stații încărcare + 2 stații Ciugud + ITS) sunt obligatorii să rămână în acest sistem metropolitan integrat, pe perioada de sustenabilitate de 5 ani de la plata finală. Aceasta este premisa cu care se confruntă, punct cu punct, afirmațiile Primăriei expuse mai jos.

II. DEMONTARE PUNCT CU PUNCT — 15 AFIRMAȚII ALE PRIMĂRIEI

1. „Primăria este la zi cu plățile către STP”

PRIMĂRIA SPUNE: „Primăria Municipiului Alba Iulia este la zi cu plățile către STP, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia — 28,25 milioane de lei anual.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: FALS. La data de 15.06.2026, S.T.P. a transmis Municipiului Alba Iulia, prin Adresa nr. 1373/15.06.2026, o punere în întârziere formală pentru o datorie totală de 14.031.245,59 lei (patrusprezece milioane treizeci și unu mii două sute patruzeci și cinci lei și 59 bani), conform Tabelului oficial al facturilor din 18.06.2026 ora 13.46. Două zile mai târziu (17.06.2026), Primăria emite comunicatul „Suntem la zi”. Două afirmații care nu pot fi simultan adevărate. Una dintre ele este, în mod necesar, contrară realității documentate.

14.031.245,59 lei = datoria totală cumulată, certă, lichidă și exigibilă

16 facturi = numărul total al facturilor emise legal prin RO e-Factura, neplătite

14 luni = vechimea celei mai vechi facturi neplătite (AB STP 21165/31.12.2024 reprezentând )

2. „Bugetul aprobat este 28,25 milioane lei anual”

PRIMĂRIA SPUNE: „Primăria este la zi cu plățile către STP, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Alba Iulia — 28,25 milioane de lei anual, adică aproape 6 milioane de euro.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Cifra este distorsionată. HCL Alba Iulia nr. 146/05.05.2026 (act administrativ încă în vigoare, neatacat, nesuspendat, neanulat) a aprobat alocarea de 24.000.000 lei pentru compensația S.T.P. Totodată, au fost repartizate 15.750.000 lei pentru compensația S.T.P. doar pe semestrul I 2026 (6.750.000 lei Trim. I + 9.000.000 lei Trim. II, conform Anexei nr. 1 la HCL 146/05.05.2026). Pe an, bugetul real aprobat este astfel de minimum 31.500.000 lei (15.750.000 × 2 semestre), iar nu 28,25 milioane.

3. „Am plătit 12,75 milioane lei în perioada ianuarie–iunie 2026”

PRIMĂRIA SPUNE: „În perioada ianuarie–iunie 2026, Primăria a efectuat plăți către STP în valoare de 12,75 milioane de lei, așa cum rezultă și din ordinele de plată atașate.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Adevărat dar incomplet. Cifra de 12.750.000 lei nu este în dispută. PROBLEMA este că HCL nr. 146/05.05.2026 a alocat 15.750.000 lei pe semestrul I 2026. Astfel, există o diferență neexecutată de 3.000.000 lei — sumă scadentă până la 30.06.2026, încă nevirată. Aceasta este chiar suma care ar acoperi acum salariile celor 207 angajați S.T.P. în grevă spontană din 16.06.2026. Comunicatul Primăriei recunoaște public propria neexecutare.

4. „Sumele aflate în litigiu nu pot fi plătite”

PRIMĂRIA SPUNE: „Sumele solicitate de STP peste bugetul aprobat fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Primăria nu poate plăti din bani publici sume contestate și aflate în litigiu.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: FALS — Primăria a procedat deja exact invers pentru două facturi identice. Documentat prin instrumente cu valoare probatorie de înscris autentic (Ordine de plată Trezorerie), Municipiul a plătit integral 2.907.829,76 lei prin cinci OP-uri Trezorerie pentru DOUĂ facturi pe care le restituise formal anterior:

Factura AB STP 21808/01.09.2025 (1.600.000 lei) — restituită formal, apoi plătită prin OP-uri 1195, 1233, 10 cu mențiunea „CF. CONTR. 26/48/07.01.2021”;

Factura AB STP 21728/31.07.2025 (1.307.829,76 lei) — restituită formal, apoi plătită prin OP-uri 1114, 11 cu aceeași mențiune.

Dacă „nu se pot plăti sume contestate”, atunci nu se explică plata acestor 2.907.829,76 lei. Plata, dispusă de Primar ca ordonator principal de credite, a parcurs procedura completă: viza de control financiar preventiv (art. 25 din Legea nr. 273/2006), certificarea caracterului cert, lichid și exigibil (art. 23 din Legea nr. 273/2006), încadrarea în credite bugetare. Aceasta constituie, în drept, recunoaștere expresă a creanței (art. 2.538 alin. 1 C. civ.), cu efect și asupra creanțelor de natură identică.

Tratamentul discreționar al plăților de către ordonatorul principal de credite – primarul – descris mai sus și prezentat opiniei publice și autorităților ca „sumele aflate în litigiu nu pot fi plătite” reprezintă mecanismul de ștrangulare financiară a operatorului și subfinanțarea deliberată ca instrument, cu efectele care se văd inclusiv asupra angajaților și ale familiilor acestora.

Ascunderea arieratelor și raportarea bugetară falsă către Ministerul Finanțelor

Conduita de neplată descrisă mai sus este însoțită de o a doua faptă, distinctă și autonomă: ascunderea arieratelor prin raportare bugetară necorespunzătoare realității. Potrivit art. 2 pct. 4¹ din Legea nr. 273/2006, arieratele sunt plățile restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenței. Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a înregistra în contabilitate, pe baza documentelor justificative, obligațiile de plată rezultate din servicii prestate și recepționate (contabilitatea de angajamente) și de a raporta lunar Ministerului Finanțelor situația plăților restante și a arieratelor, prin sistemul național de raportare (ForExeBug / situațiile de execuție bugetară). Înregistrarea valorii „0” la capitolul arierate, în condițiile existenței unor datorii certe, scadente și restante de peste 90 de zile, reprezintă o raportare necorespunzătoare adevărului. În concret, atât la 31.12.2024 (7.303.348,51 lei), cât și la 31.12.2025 (7.574.562,68 lei), Municipiul înregistra facturi cu scadența depășită care, fiind restante de peste 90 de zile, trebuiau evidențiate ca arierate la raportările de la finele exercițiilor bugetare respective.

Creanțele operatorului sunt certe și scadente: ele rezultă din servicii de transport efectiv prestate și recepționate, stabilite prin Rapoartele finale lunare de constatare avizate de AIDA-TL (entitatea contractantă), iar facturile au fost comunicate prin sistemul RO e-Factura și înregistrate la registratura Municipiului Alba Iulia. Cu titlu exemplificativ:

(i) Factura nr. 20774/31.07.2024 (ID SPV 4423741684), în valoare de 1.453.510,70 lei, scadentă la 10.10.2024, comunicată de STP prin RO e-Factura și înregistrată la registratura Municipiului în aceeași zi, nu a fost înregistrată în contabilitatea Municipiului la momentul comunicării, ci abia ulterior, la momentul la care s-a dispus plata ei. Întârzierea înregistrării în contabilitate a obligației constituie mecanismul prin care datoria nu apare ca plată restantă / arierat în evidențele bugetare.

(ii) Factura nr. 20930/01.10.2024 (ID SPV 4447119368), în valoare de 1.600.000 lei, scadentă la 02.11.2024, a devenit plată restantă cu o vechime de peste 90 de zile la 31.01.2025 și trebuia evidențiată ca arierat la raportarea aferentă lunii ianuarie 2025. A fost achitată abia ulterior, în trei tranșe, la 04, 05 și 12.02.2025, fără a fi raportată ca arierat la termenul la care devenise.

(iii) Factura nr. 21165/31.12.2024 (ID SPV 4828688761), în valoare de 699.168,73 lei, scadentă la 25.04.2025, a devenit plată restantă cu o vechime de peste 90 de zile la 24.07.2025 și a rămas neachitată până în prezent (fiind inclusă în Dosarul nr. 2464/107/2025, înregistrat la instanță la 19.11.2025). Pentru această creanță, obligația de evidențiere a arieratului s-a repetat la fiecare raportare lunară, din iulie 2025 până în prezent — aproximativ 10 perioade de raportare succesive, la fiecare fiind înregistrată valoarea „0”.

Probele relevante — raportările lunare ale Municipiului Alba Iulia prin sistemul ForExeBug și situațiile de execuție bugetară — se află la dispoziția Ministerului Finanțelor și pot fi obținute de către oricine cu atribuții, urmând a fi confruntate cu creanțele certe și scadențele menționate.

5. „Suntem solidari cu angajații, dar problema este la STP — mergeți la ITM”

PRIMĂRIA SPUNE: „Suntem solidari cu angajații care își cer drepturile salariale, însă trebuie spus foarte clar: angajatorul lor este STP Alba Iulia, o societate comercială privată, nu Primăria Municipiului Alba Iulia. Conflictele de muncă trebuie semnalate Inspectoratului Teritorial de Muncă.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Manipulare emoțională. Cei 207 angajați S.T.P. nu au un conflict de muncă cu angajatorul lor. Au un angajator care nu mai poate plăti salariile pentru că o autoritate publică — Primăria — refuză să execute o hotărâre a propriului Consiliu Local (HCL nr. 146/2026). ITM va constata exact asta: imposibilitatea obiectivă a S.T.P. de a plăti, generată de neexecutarea unei creanțe de 14.031.245,59 lei a Primăriei către S.T.P.

Calificarea de „societate comercială privată” este folosită aici exclusiv pentru a transfera responsabilitatea morală a salariilor neplătite. Realitatea juridică: STP SA este o societate pe acțiuni rezultată din transformarea Regiei Autonome de Transport Local Alba Iulia. Municipiul Alba Iulia însuși a fost timp de decenii acționar majoritar.

6. „Conducerea STP cheltuie pe autoturisme și salarii de lux”

PRIMĂRIA SPUNE: „…doar din plățile făcute de Municipiul Alba Iulia ar fi putut fi achitate salariile angajaților, dacă acestea ar fi fost considerate o prioritate de conducerea STP, în detrimentul autoturismelor ori salariilor de lux.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Defăimare publică fără probe. Datele obiective, accesibile prin transparența financiară a societăților comerciale (depunerea bilanțului la Ministerul Finanțelor) și prin Raportul de audit independent T.T.L. Planning nr. 101.AUD.AIDA-TL/30.04.2026:

− 368.516 lei = pierderea financiară netă a S.T.P. în anul 2025 (societate sub costul efectiv)

16,01 lei/km = costul real al kilometrului prestat (audit T.T.L. Planning)

6,54 lei/km = costul contractual istoric — diferența suportată de S.T.P. din resurse proprii

1,23 șoferi/vehicul = subdimensionare critică a personalului (necesar 2–2,5 șoferi/vehicul)

52% = proporția parcului auto cu vechime peste 15 ani

7. „Facturile au scăzut nesemnificativ — semne de întrebare privind managementul STP”

PRIMĂRIA SPUNE: „În ultimii ani, Primăria Alba Iulia a făcut eforturi concrete pentru reducerea costurilor: au fost reduse frecvențe și rute cu aproximativ 30%. Cu toate acestea, facturile emise către Primărie au scăzut nesemnificativ, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind eficiența managementului STP.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Sofism evident. Costurile fixe ale unui operator de transport (parc auto, personal salariat permanent, asigurări, întreținere, dotări) sunt în mare parte independente de numărul de kilometri parcurși. Reducerea programului cu 30% (HCL 85/2025) și apoi cu încă 50% din ceea ce a mai rămas pe Liniile 103-104 (HCL 339/2025) ridică, nu reduce, costul mediu pe kilometru parcurs (mai puțin se distribuie peste aceleași costuri fixe). Totodată, obligația de investiții ale operatorului impusă prin HCL 273/2022 a rămas neschimbată producând pagube în mod premeditat. Pe lângă disconfortul social generat în rândul comunității locale, implementarea acestor reduceri masive ale programului de transport – coroborată cu omiterea sistematică a solicitărilor oficiale transmise de operator – poate genera prejudicii financiare majore la nivelul bugetului local. Prin acest program impus, în special prin HCL 339/2025, a fost afectat cel mai mult parcursul mediu zilnic al celor 13 autobuze electrice care a scăzut la 37,5% față de anul 2018 producând reducerea în aceeași măsură a indicatorilor țintă GES – Gaze cu Efect de Seră -, asumați de către municipiu prin proiect SMIS 127739 pe perioada de durabilitate de 5 ani a acestuia. Mai exact, au scăzut de la GES țintă = 603 tone/an la GES realizat = 226 tone/an, diferența de GES pierdut = 377 tone/an nemaiputând fi recuperată. Aceste 13 autobuze electrice se află în anul 3 din cei 5 ani de durabilitate asumată, sub sancțiunea corecțiilor. Reducerile aplicate au avut un caracter programatic și asumat, iar revenirea la programul normal a fost anunțată de către primarul municipiului că va avea loc ”la anul, când intrăm noi cu operatorul nostru”. Nu a specificat ce înseamnă ”operatorul nostru”.

Iar pretinsa „eficiență” mai are un element nou, devastator. S.T.P. a fost forțată să refactureze cu sume REDUSE CU 1.200.000 lei pentru a se încadra în plafonul arbitrar de 2.000.000 lei/lună impus unilateral de Primar prin Adresa nr. 9716/28.01.2026 (mecanismul storno-refacturare aplicat în mai 2026):

Ianuarie 2026: Factura 22220 (1.631.207,30 lei) → stornare 22474 → refacturare 22476 (1.031.207,30 lei) = REDUCERE 600.000 lei;

Februarie 2026: Factura 22302 (1.380.131,58 lei) → stornare 22477 → refacturare 24479 (780.131,58 lei) = REDUCERE 600.000 lei.

Și — culmea sofismului — chiar și facturile refacturate REDUSE (1.811.338,88 lei total) sunt NEPLĂTITE. Dacă „limita bugetară” ar fi fost de bună-credință, refacturarea redusă ar fi trebuit să fie plătită. Refuzul

plății facturilor reduse — chiar încadrate în plafonul arbitrar al Primarului — demonstrează că scopul real nu era reducerea cheltuielilor publice, ci asfixierea financiară a operatorului S.T.P.

8. „Am ALES parteneriatul Alba Iulia–Ciugud, nu apartenența la ADI”

PRIMĂRIA SPUNE: „Condiția de eligibilitate — depunerea proiectului în parteneriat între cel puțin două UAT-uri vecine SAU prin demonstrarea apartenenței la o ADI de transport — este prevăzută explicit în Ghidul Specific al Componentei 10 și este pe deplin respectată prin parteneriatul Alba Iulia – Ciugud, indiferent de formula asociativă prin care este organizat serviciul. UAT Alba Iulia și UAT Comuna Ciugud AU ALES, conform ghidului de finanțare, să depună proiectul în parteneriat între cel puțin două unități administrativ-teritoriale vecine, NU prin demonstrarea apartenenței la o ADI de transport.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Această interpretare CONTRAVINE DIRECT propriei Adrese MDLPA nr. 89327/22.05.2026 care reglementează exact problema. Ministerul a confirmat oficial — citat textual:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „În cadrul documentelor solicitate la depunere a fost încărcată inclusiv dovada deținerii unui contract de servicii publice cu operatori economici în concordanță cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, contract în cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), toate documentele reprezentând, din punct de vedere juridic, anexe la cererea de finanțare și, implicit, ale contractelor de finanțare sus-menționate.”

Cu alte cuvinte: la depunerea Cererilor de finanțare C10-I1.1-18 și C10-I1.1-689, Municipiul Alba Iulia a inclus ca anexă obligatorie Contractul de servicii publice nr. 26/48/07.01.2021 încheiat în cadrul AIDA-TL — documente care „reprezintă, din punct de vedere juridic, anexe la cererea de finanțare și, implicit, ale contractelor de finanțare”. Apartenența la AIDA-TL nu este o „opțiune” pe care Municipiul „a ales-o” sau nu, este premisa juridică OBIECTIVĂ pe baza căreia a fost obținută finanțarea.

Ministerul stabilește, în finalul Adresei, obligația legală care decurge de aici:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Respectarea legislației de specialitate […] este obligatorie atât pentru membrii asociați, cât și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, serviciul de transport local gestionându-se în COMUN de către toți membrii asociați ADI.”

„Toți membrii asociați ADI” = cei 13 UAT membre AIDA-TL: Alba Iulia, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Meteș, Mihalț, Sântimbru, Șpring, Stremț, Teiuș. Nu doar Alba Iulia și Ciugud. Prin cererile de finanțare din cele 2 proiecte PNRR (21 autobuze și 6 microbuze electrice) primarul municipiului și ”partenerul din rural” – primarul comunei Ciugud, s-au angajat să crească numărul de călători cu 20% conform jalon/țintă 293 PNRR. Deoarece finanțarea a fost acordată în baza Statutului AIDA-TL, a Contractului de Servicii Publice încheiat cu STP, cei doi parteneri s-au angajat să crească numărul de călători cu 20% față de numărul actual al celor 13 membri AIDFA-TL. Prin HCL 362/2025, HCL 363/2025. HCL 71/2026 și HCL 72/2026 (similar la Ciugud) prin care cei doi parteneri, cu mâna consilierilor locali, au demantelat sistemul integrat de transport al celor 13 UAT membre AIDA-TL au produs o pagubă constând într-o scădere cu cel puțin 21,64% a numărului de călători asumați prin cererile de finanțare PNRR. Adunând creșterea asumată de 20% conform jalon/țintă 293 PNRR, rezultă că asociația minusculă AMTA care se chinuie cu dobândirea personalității juridice și operatorul intern SCAI (sau ”operatorul nostru”, rămâne de văzut) vor porni după 31.07.2026 – termen limită PNRR – cu o încălcare de 41,64% a jalon/țintă 293 PNRR cu aplicarea corecțiilor aferente și a sancțiunii complementare reprezentând cota parte din penalizarea de 154.159.722 euro ce se repartizează proporțional bugetelor unităților administrativ-teritoriale care s-au ocupat mai mult de ”operatorul nostru” decât de implementarea termenului limită, scadent peste 1 lună, impus prin PNRR. Totodată, adresa MDLPA nr. 89327/22.05.2026 mai înseamnă că toate cheltuielile efectuate pentru înființarea structurii paralele AMTA și SCAI, prin cele 4 hotărâri adoptate de către organele deliberative din Alba Iulia și respectiv Ciugud, inclusiv cum ar fi cele cu studiul de oportunitate adoptat prin HCL 362/2025 sau cu avocați (HCL 204/2026), reprezintă prejudicii la bugetele celor 2 localități.

9. „Limitarea la 8 luni nu respectă eligibilitatea — exact contrar speculației STP”

PRIMĂRIA SPUNE: „Chiar Ministerul a precizat că limitarea integrării autobuzelor la doar cele aproximativ 8 luni rămase din contractul actual „nu respectă condițiile de eligibilitate” — exact argumentul contrar celui speculat de STP și AIDA-TL în spațiul public.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Citarea Adresei MDLPA este corectă dar sensul este RĂSTURNAT. Iată ce spune efectiv Ministerul, citat textual integral:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Referitor la integrarea tuturor bunurilor achiziționate prin PNRR în cadrul serviciului public de transport organizat de AIDA-TL, prin încheierea unui act adițional cu durată limitată, până la 07.01.2027, vă transmitem că perioada de sustenabilitate a proiectului este de 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale. […] Astfel că, orice modificare a proiectului și a scopului său pot duce la recuperarea integrală a valorii finanțării nerambursabile. Având în vedere termenul limită de finalizare al proiectului 31 iulie 2026, considerăm că proiectul va fi deja în perioada de sustenabilitate, astfel că limitarea la 8 luni a integrării bunurilor achiziționate prin PNRR nu respectă condițiile de eligibilitate.”

Sensul real al Ministerului este următorul: integrarea bunurilor PNRR în AIDA-TL trebuie să CONTINUE peste data de 07.01.2027 — pe toată perioada de sustenabilitate de 5 ani (până în 2031 cel mai devreme). NU că bunurile „trebuie integrate doar pentru 8 luni” și apoi pot fi mutate în alt cadru. Cu alte cuvinte: AIDA-TL cu cele 13 UAT trebuie să continue să funcționeze ÎN ACTUALA FORMULĂ și să opereze autobuzele PNRR cel puțin până în 2031. Soluția Primăriei (retragere din AIDA-TL la 08.01.2027) este, în mod expres, „limitarea la 8 luni” pe care Ministerul a calificat-o ca NECONFORMĂ.

10. „Art. 14.10.18 obligă STP să preia mijloacele fără condiționare”

PRIMĂRIA SPUNE: „Contractul de delegare în vigoare prevede, la art. 14.10.18, obligația operatorului de a prelua de la entitatea contractantă mijloacele de transport puse la dispoziție, fără nicio condiționare legată de durata rămasă din contract.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Extras din context. Art. 14.10.18 reglementează preluarea mijloacelor în cadrul executării obișnuite a contractului, NU integrarea unei flote noi finanțate prin fonduri europene cu perioadă de sustenabilitate de 5 ani care depășește durata contractului existent. Integrarea celor 21 autobuze PNRR + 6 microbuze + 45 stații + ITS necesită:

(i) act adițional la Contract semnat de TOATE părțile — AIDA-TL (Entitate Contractantă), Municipiul Alba Iulia (UAT membru), S.T.P. (operator delegat);

(ii) decizie a Adunării Generale a AIDA-TL — competență exclusivă;

(iii) calculul corespunzător al compensației suplimentare pentru noile bunuri (amortizare, asigurări, întreținere);

(iv) GARANȚIA respectării perioadei de sustenabilitate de 5 ani — element imposibil de asigurat într-un contract care expiră în 8 luni și care, în plus, este vizat de retragerea unui membru fondator (HCL 71/2026).

11. „AIDA-TL nu a răspuns la cererea de preluare a autobuzului”

PRIMĂRIA SPUNE: „Primăria Municipiului Alba Iulia a solicitat ca primul autobuz electric livrat prin PNRR să fie preluat în gestiune de STP pentru a transporta persoane în Alba Iulia și Ciugud, iar AIDA-TL nu a răspuns acestei solicitări.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Narațiune incompletă. Cererea Primăriei (Adresa nr. 40363/31.03.2026) a survenit la doar 8 zile după adoptarea HCL nr. 71/26.03.2026 prin care Municipiul a aprobat propria retragere din AIDA-TL cu efect din 08.01.2027 — context care anula însăși premisa cererii. Solicitarea era condiționată juridic de un cadru contractual scurt (8 luni) care, conform Adresei MDLPA nr. 89327/22.05.2026, „NU respectă condițiile de eligibilitate”. AIDA-TL nu poate accepta o solicitare care ar expune toate cele 13 UAT membre la recuperarea integrală a finanțării PNRR.

12. „Primăria deține deja flotă proprie, ITS și stații de încărcare” — AUTO-INCRIMINARE

PRIMĂRIA SPUNE: „Primăria deține deja flotă proprie de autobuze, infrastructura ITS necesară și stațiile de încărcare pentru autobuzele electrice, fiind pregătită să asigure continuitatea serviciului de transport public imediat ce cadrul contractual o va permite.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Recunoaștere publică devastatoare. Întrebări cetățenilor, la care răspunsurile sunt clare:

(a) Cum a achiziționat Primăria „flota proprie de autobuze”? Cele 21 autobuze electrice de 12 m + 6 microbuze au fost achiziționate exclusiv prin proiectele PNRR Componenta 10 — în valoare de 14,8 milioane EUR — confirmate prin Adresa MDLPA nr. 89327/2026 ca „indicatori” ai contractelor de finanțare nr. 134692/2022 și nr. 26249/2023. Sunt active PNRR destinate exploatării ÎN SISTEMUL A.I.D.A.-T.L., NU active proprii ale Primăriei.

(b) Cum a achiziționat Primăria „infrastructura ITS” și „stațiile de încărcare”? Cele 45 stații de încărcare aferente municipiului Alba Iulia + 2 stații aferente comunei Ciugud + sistemul ITS au fost achiziționate prin investiția PNRR 11.3 — sunt componente PNRR cu aceleași obligații de utilizare în AIDA-TL.

(c) De când este Primăria „pregătită”? Răspunsul rezultă din succesiunea actelor administrative: HCL nr. 363/26.11.2025 (înființarea ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL), HCL nr. 102/26.03.2026 (selecția administratorilor), HCL nr. 362/26.11.2025 (Studiu oportunitate gestiune directă), HCL nr. 361/26.11.2025 (contractul avocațial pentru litigii). Toate adoptate în plină durată a Contractului de delegare cu S.T.P. încă în vigoare până la 07.01.2027. Primăria s-a „pregătit” pentru o situație juridică care nu există încă.

13. „Discutați cu Livio Dario!” — cercul se închide după 5 ani

PRIMĂRIA SPUNE: „Sfatul călduros al domnului primar a fost să schimbăm operatorul: «Discutați cu Livio Dario!» — citat reprezentant companie din Alba Iulia, Ziarul Unirea, 18.06.2026.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Această recomandare publică a Primarului către un agent economic privat (Apulum) închide un cerc deschis acum 5 ani. SC LIVIO DARIO S.R.L. (administrator Poptean Aurel) este EXACT aceeași societate care, în 25 februarie 2021, la doar 49 zile de la atribuirea legală a contractului către S.T.P., a depus oferta nesolicitată nr. 57/25.02.2021 (înregistrată la Primărie sub nr. 21-22163-PAB/26.02.2021), prin care propunea:

operare directă pentru 4 milioane EUR/an cu călătorie gratuită; SAU

ca „Primăria să își înființeze propria companie de transport, având la dispoziție toată infrastructura și o parte importantă din parcul auto necesar”.

Oferta a primit rezoluția olografă a Primarului către Secretarul Marcel Jeler: „Vă rog să introduceți pe ordinea de ședință!”. Cinci ani mai târziu, scenariul este implementat identic: HCL 363/2025 (SRL municipal) + comunicatul Primăriei „Deține deja flotă proprie, infrastructura ITS” + recomandarea publică a Primarului către un manager să apeleze la EXACT firma LIVIO DARIO. Identitate absolută între propunere și implementare.

14. „Vom aduce TEMPORAR un alt operator de transport”

PRIMĂRIA SPUNE: „Există două variante: fie se stabilește un termen clar în care operatorul trebuie să reia transportul public, fie vom fi nevoiți să luăm o măsură provizorie și să identificăm rapid un alt transportator care să asigure serviciul pentru o perioadă determinată.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: Recunoaștere publică explicită a planului de substituire. Coroborată cu recomandarea Primarului din aceeași zi „Discutați cu Livio Dario!”, identitatea „altui transportator” este transparentă. Substituirea operatorului delegat printr-o „măsură provizorie” este reglementată exclusiv de art. 5 alin. (5) din Regulamentul CE 1370/2007 — competența aparținând AIDA-TL în calitate de Entitate Contractantă, NU Primăriei sau Comitetului Local SU al Municipiului. Mai mult, dacă măsura ar viza un operator în afara cadrului AIDA-TL, ar declanșa imediat recuperarea integrală a finanțării PNRR și aplicarea penalității de 154.159.722 EUR conform Adresei MDLPA.

15. „Convocăm Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru 19.06.2026 ora 11.30”

PRIMĂRIA SPUNE: „Mâine (vineri, 19 iunie 2026), la ora 11.30, am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență într-o ședință online pentru a discuta această situație care începe să devină gravă… Decizia care va rezulta în urma ședinței va fi transmisă către Instituția Prefectului – Județul Alba.”

ADEVĂRUL DOCUMENTAT: În situația de față NU EXISTĂ „situație de urgență” în sensul O.U.G. nr. 21/2004. Conform art. 2 lit. a), o situație de urgență trebuie să întrunească CUMULATIV 4 elemente: eveniment excepțional, amenințare a vieții/sănătății populației, necesitatea măsurilor excepționale, management unitar al forțelor și mijloacelor. NICIUNUL nu este îndeplinit aici. Greva spontană a celor 207 angajați S.T.P. este consecința directă și PREVIZIBILĂ a neexecutării HCL nr. 146/2026 de către însuși Primar.

În plus, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Alba Iulia este prezidat chiar de Primar — autoritatea reclamată în sesizarea S.T.P. către Prefect, inculpat în plângerea penală formulată de S.T.P. pentru abuz în serviciu, autorul recomandării publice LIVIO DARIO. Aceasta este definiția clasică a încălcării principiului „nemo iudex in causa sua” — nimeni nu poate fi judecător în propria cauză.

Soluția legală există și este simplă: ACHITAREA INTEGRALĂ a celor 14.031.245,59 lei datorați de Municipiu către S.T.P. — în structura defalcată: (i) 6.304.856,96 lei în afara oricărui litigiu (incluzând 3.000.000 lei restanți HCL 146/2026 + 1.811.338,88 lei refacturare redusă); (ii) Factura 22459 la scadența 07.07.2026 (817.709,46 lei); (iii) plată voluntară a 7.726.388,63 lei contestate anterior, așa cum Primăria a făcut deja pentru 2,9 mil lei prin 5 OP-uri Trezorerie; (iv) rectificare bugetară dacă HCL 146/2026 nu acoperă integral.

III. TREI ÎNTREBĂRI CARE REZOLVĂ ORICE ÎNDOIALĂ

Pentru a clarifica orice îndoială cu privire la realitatea factuală, propunem cetățenilor, jurnaliștilor și autorităților trei întrebări simple:

Întrebarea 1: Care este suma datorată?

Răspunsul EXACT: 14.031.245,59 lei (paisprezece milioane treizeci și unu mii două sute patruzeci și cinci lei și 59 bani), conform Tabelului oficial al facturilor S.T.P. din 18.06.2026 ora 13.46, structurat în 16 facturi cu indici SPV documentați. Verificabil prin Adresa S.T.P. nr. 1373/15.06.2026 + Sistemul Național RO e-Factura.

Întrebarea 2: Câți bani a virat Primăria din HCL 146/2026?

Răspunsul EXACT, recunoscut public chiar de Primărie: 12.750.000 lei (douăsprezece milioane șapte sute cincizeci de mii lei). HCL nr. 146/05.05.2026 alocă 15.750.000 lei pentru semestrul I 2026. Diferența NEVIRATĂ: 3.000.000 lei, scadentă la 30.06.2026.

Întrebarea 3: Ce spune Ministerul despre PNRR și AIDA-TL?

Răspunsul EXACT, citat textual din Adresa MDLPA nr. 89327/22.05.2026:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII (citat textual): „Serviciul de transport local gestionându-se în COMUN de către toți membrii asociați ADI.”

„Toți membrii asociați ADI” = cei 13 UAT membre AIDA-TL. Aceasta este norma obligatorie stabilită de Minister. Orice modificare = recuperare integrală 12,493 mil EUR + penalitate 154.159.722 EUR.

IV. CONCLUZIA

Comunicatele Primăriei Municipiului Alba Iulia din zilele de 17-18 iunie 2026 nu rezistă confruntării cu documentele oficiale verificabile. Adresa MDLPA nr. 89327/22.05.2026 — emisă de însuși Ministerul care a aprobat finanțarea PNRR — contrazice direct interpretările Primăriei privind PNRR. Cifrele bugetare invocate de Primărie nu corespund cu propriile HCL-uri. Argumentul „nu se pot plăti sume în litigiu” este contrazis de 5 ordine de plată Trezorerie totalizând 2,9 mil lei. Atacul personal asupra conducerii S.T.P. este o defăimare publică fără probe. Recunoașterea că „Primăria deține deja flotă proprie, ITS și stații” este o autoincriminare directă privind active PNRR. Recomandarea „Discutați cu Livio Dario” închide un cerc deschis în 2021.

Cauza reală a crizei nu este managementul S.T.P. Este refuzul Primarului de a executa o hotărâre legală a propriului Consiliu Local — HCL nr. 146/05.05.2026 — și strategia coordonată cronologic de substituire a operatorului delegat S.T.P. cu o structură agreată informal.

Soluția există și este simplă: achitarea INTEGRALĂ a celor 14.031.245,59 lei datorați de Primărie către S.T.P. Cei 207 angajați vor primi salariile, transportul public va fi reluat în 24 de ore, criza se va încheia. Toate celelalte „soluții” — operator alternativ, situație de urgență, preluare provizorie a flotei PNRR — sunt mai costisitoare, mai riscante juridic și mai contestabile public.

Toate documentele invocate sunt PUBLICE și accesibile prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: Adresa MDLPA nr. 89327/22.05.2026, contractele de finanțare PNRR nr. 134692/2022 și nr. 26249/2023, HCL nr. 146/2026 și toate celelalte HCL-uri menționate, Raportul de audit T.T.L. Planning nr. 101.AUD.AIDA-TL/30.04.2026, ordinele de plată Trezorerie, Tabelul oficial al facturilor din 18.06.2026 ora 13.46, Adresa S.T.P. nr. 1373/15.06.2026, Adresa LIVIO DARIO nr. 57/2021 + Adresa Primăriei nr. 36078/2021. Cetățenii și jurnaliștii sunt invitați să verifice oricare dintre afirmațiile noastre — toate vor fi confirmate de înscrisurile oficiale.

Cu privire la apartenența proiectelor PNRR la AIDA-TL (citat textual):

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