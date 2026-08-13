13 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Cât costă benzina și motorina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețurile carburanților se mențin la un nivel ridicat în Alba și în restul țării, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, al tensiunilor de pe principalele rute petroliere și al problemelor care afectează exporturile de țiței.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 13 august 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.57 lei
Petrom:
- Motorină – 10.67 lei
- Benzină – 9.51 lei
Lukoil
- Motorină – 10.78 lei
- Benzină – 9.57 lei
Mol:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.52 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.55 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 10,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 43,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 13,7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 64,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
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