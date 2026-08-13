Evaluarea Națională 2027: Calendarul, în consultare publică. Ce date sunt propuse pentru simulare și examenul în sine

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026-2027.

Conform propunerii de calendar:

*probele Evaluării Naționale se vor desfășura în perioada 22-25 iunie 2027;

*simularea Evaluării Naționale se va desfășura în perioada 16-18 martie 2027.

Se menține posibilitatea ca elevii să-și vizualizeze lucrările scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării.

După etapa de consultare, forma finală a documentelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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