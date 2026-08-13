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Sfânta Maria 2026: Care este programul slujbelor de la Mănăstirea Dumbrava la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

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Sfânta Maria 2026: Care este programul slujbelor de la Mănăstirea Dumbrava la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Mănăstirea Dumbrava, locaș de cult exponențial din județul Alba, a făcut public programul slujbelor de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2026.

Vineri, 14 august 2026, de la ora 18.00, va avea loc Privegherea Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

Sâmbătă, 15 august 2026, se vor desfășura, între orele 8.30 și 11.30, Slujba Sfințirii Apei, Acatistul Praznicului și Dumnezeiasca Liturrghie.

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Dumbrava a fost înființată în anul 1996, fiind ridicată pe un teren donat de către localnicii satului.

Aici, în anul 1703, a fost martirizat preotul ortodox Ioan, în timpul prozelitismului uniatist, fiind ars de viu într-o căpiță de fân. Vechiul locaș de închinare a fost edificat în perioada 1996-2002, pictura bisericii prezentând numeroase elemente ale stilului bizantin.

Ansamblul monahal a fost construit în formă de cetate, cu clopotniță la intrare.

Piatra de temelie a noii biserici, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost așezată la 26 octombrie 2009. Slujba de târnosire a fost săvârșită de un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în data de 13 mai 2018.

Obștea Mănăstirii Dumbrava se află sub oblăduirea maicii stareţe Mina Cerceş şi sub îndrumarea duhovnicească a părintelui arhimandrit Vasile Crişan.

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