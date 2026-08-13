FOTO | O nouă performanță internațională obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi: Locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări

O nouă performanță internațională obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi: Locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări

O nouă performanță internațională obținută de maestrul internațional Mihnea Costachi, locul 5 la Campionatul Mondial de Șah-Dezlegări. Este cel mai bun rezultat obținut vreodată de un sportiv român la Campionatul Mondial de Șah Dezlegări!

Magdeburg (Germania) a fost gazda Campionatului Mondial de Șah Dezlegări, competiție care a reunit la start peste 100 de participanți din 20 de țări. Campionatul se desfășoară în cadrul celei de a 68-a ediție a Congresului Mondial de Compoziție Șahistă, care are loc în perioada 8-15 august.

Mihnea Costachi, sportivul CSM Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe locul 5 general și totodată a realizat a doua normă de Mare Maestru. Aceste rezultate i-au adus lui Mihnea și calificarea în Finala Fujairah Grand Prix (Emiratele Arabe Unite), cel mai mare circuit de Șah Dezlegări din lume.

În clasamentul pe echipe România a ocupat locul 10, în componența: Mihnea Costachi (căpitan), Dinu-Ioan Nicula și Alexandru Mihălcescu. Din lotul României au participat la competiție și Lorela-Daniela Ardelean, Ștefan-Marius Sandu, Andrei-Ștefan Sandu, Ovidiu Crăciun și Vlaicu Crișan, potrivit unui comunicat de presă.

Următoarea competiție majoră de Șah Dezlegări va fi Campionatul European, care se va desfășura în perioada 28-30 mai 2027, la Alba Iulia!

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