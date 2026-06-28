„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în orașul de pe Ampoi
„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în orașul de pe Ampoi
Direcția Județeană de Mediu Alba (subordonată Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate) a emis decizia oficială de acordare a Avizului de Mediu pentru noul Plan Urbanistic General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU) al orașului Zlatna.
„Stop joc” pentru proiectele poluante în orașul de pe Ampoi
Zlatna, oraș asociat istoric cu amprenta grea a metalurgiei neferoase și a poluării istorice, încearcă prin noul PUG o reconversie economică și urbană profundă. Avizul de mediu impune însă clauze ferme: rețeaua stradală, zonele rezidențiale, zonele verzi și spațiile industriale trebuie să respecte delimitări clare pentru a preveni recontaminarea sau expunerea populației la factori de risc.
Prin acest nou set de reglementări urbanistice, nicio extindere a intravilanului sau rezonificare nu se va mai putea face „după ureche”. Schimbarea destinației terenurilor — în special a celor cu potențial rezidențial sau turistic în sate aparținătoare precum Feneș sau Galați — va fi monitorizată „la sânge”.
Condiționalități dure impuse de Direcția Județeană de Mediu
Conform deciziei emise de DJM Alba, autoritățile din Zlatna sunt obligate să integreze măsuri drastice de protecție în toate proiectele viitoare derivate din PUG. Printre prioritățile absolute impuse se numără:
*Managementul deșeurilor și siturilor contaminate: Orice lucrare de excavare sau extindere edilitară în zonele fostelor platforme industriale va necesita măsuri speciale de securitate ecologică.
*Protejarea biodiversității: Orașul și vecinătățile sale, flancate de peisaje montane de o valoare ecologică deosebită, trebuie să își dezvolte infrastructura turistică (inclusiv proiectele de agrement sau schiabile din zone precum Feneș) fără a fragmenta habitatele naturale.
*Infrastructura edilitară obligatorie: Extinderea rețelelor de apă, canalizare și managementul apelor pluviale trebuie să preceadă sau să fie realizate concomitent cu ridicarea oricăror noi cartiere sau facilități comerciale.
foto – Zlatna (arhivă; cu rol ilustrativ)
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