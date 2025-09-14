Rămâi conectat

ȘTIREA TA | Femeia care susține că a fost agresată de concubinul fiicei sale, obligată acum să plătească cheltuielile de judecată. Reacția victimei: „Am fost strânsă de gât și tot eu plătesc”

O femeie din comuna Meteș, județul Alba, care susține că a fost agresată fizic în propria casă de concubinul fiicei sale, se află acum într-o situație revoltătoare: este obligată să suporte cheltuielile de judecată în urma procesului.

Incidentul a avut loc în 8 august 2025, când fiica victimei, o tânără de 36 de ani, a sunat disperată la 112, anunțând că mama sa, în vârstă de 58 de ani, a fost atacată.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că femeia a fost agresată pe fondul unor discuții contradictorii. Agresorul, un bărbat de 43 de ani, ar fi strâns-o de gât.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu, monitorizat prin montarea unei brățări electronice. Ulterior, bărbatul s-a mutat în alt județ.

Procesul nu s-a încheiat, însă, așa cum victima spera. Pentru că nu a prezentat certificat medico-legal, iar singura martoră directă a fost chiar fiica sa, femeia a pierdut în instanță și este acum obligată să achite cheltuielile de judecată.

Mai exact, aceasta trebuie să achite:

* 301 lei către stat, reprezentând onorariul avansat din fondurile Ministerului Justiției;

* 1.000 lei către apelant, drept cheltuieli de judecată și onorariu avocat;

* restul costurilor aferente procesului.

Astfel, femeia care a solicitat protecție după agresiune a ajuns să fie împovărată financiar, deși ea a fost cea care a cerut ajutorul autorităților.

„Nu sunt mulțumită de verdictul dat de doamna judecătoare. Eu am fost agresată la mine în casă, strânsă de gât și tot eu sunt obligată să plătesc cheltuielile de judecată.

Ce este cel mai trist este că toate persoanele din sala de judecată erau femei și au ales să îl creadă pe el, pe agresor. Asta se întâmplă tot mai des în România și, din păcate, multe femei mor din cauza asta”, a declarat victima.

Aceasta spune că a rămas cu traume și cu frica permanentă că agresorul ar putea reveni: „Am instalat camere de supraveghere, dar nu am liniște. Nu aveam pretenții de bani de la el, doar să se facă dreptate, ceea ce nu s-a întâmplat. Degeaba polițiștii își fac treaba, dacă justiția doarme”.

Deși ar putea face apel, femeia susține că nu are resurse financiare: „Aș putea să fac apel, dar asta înseamnă alți bani cheltuiți și nicio siguranță că aș putea să câștig. Ce fac bietele femei care sunt agresate și au și copii? Suferă în tăcere, pentru că justiția nu le crede și le mai și pune la plată. Este foarte trist ce se întâmplă”.

