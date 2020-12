ȘTIREA TA| Bărbat din Alba, cu COVID-19, uitat de autoritățile locale: Nu a fost ajutat cu ridicarea deșeurilor menajere

Situație revoltătoare în județul Alba, un cetățean al orașului Cugir, aflat în carantină în urma infecției cu COVID-19, susține că a fost „uitat” de autorități și nu s-a prezentat nimeni pentru a ridica resturile menajere, așa cum este stabilit.

Un cititor al ziarulunirea.ro a transmis pe adresa redacției povestea sa, susținând că, aflându-se în carantină, autoritățile locale nu au venit la domiciliul său pentru a-i arunca gunoiul, lăsându-l să locuiască cu resturile menajere în casă.

„Sunt izolat la domiciliu din cauza corona.

În zilele astea, cei de la primărie trebuiau să-mi ridice gunoiul ca să nu ies eu afară să infestez pe cineva.

Ei bine, de vineri încoace surpriză.

Nu a venit nimeni.

Ieri am dat telefoane și mesaje la primărie, ca să vad ce se întâmplă.

Am primit răspuns că sunt liberi și se rezolvă astăzi.

Bun, azi dau din nou telefon și mesaj la primărie și la asistență socială, și surpriză, că câr, că mâr, poate mâine.

Eu le-am spus că de ce nu mă lasă pe mine să duc gunoiul, ținând cont ca înainte de a fi confirmat pozitiv, eu am fost la serviciu și la magazine timp de 3 zile fără restricție.

Atunci nu puteam sa îmbolnăvesc și alte persoane ?

Le am spus că scot sacii de gunoi în stradă, pun tricolorul pe ei și public poze pe Facebook cu mesajul, „sunt mândru că sunt român”.

Au spus că este treaba mea, și că mă vor amenda că am părăsit izolarea.

No acum cine răspunde de toate cacaturile astea, plătite din banii mei.

Statul îmi reține lunar aproximativ 3500 de lei, plus taxele care le plătesc la primărie, plus gunoiul.

Niște incompetenți ajunși pe scaune calde”, este povestea cititorului.