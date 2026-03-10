Sting, unul dintre cei mai mari artiști ai muzicii mondiale, vine la UNTOLD 2026
Festivalul UNTOLD, clasat pe locul 3 la nivel global în clasamentul Top 100 Festivals, a anunțat unul dintre cele mai importante nume confirmate pentru ediția din 2026: artistul britanic Sting, una dintre figurile emblematice ale muzicii moderne.
Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Sting a redefinit constant granițele dintre genuri, explorând rock, pop, jazz și muzică simfonică. Artistul a devenit cunoscut la nivel internațional ca lider al trupei The Police, una dintre cele mai influente formații ale anilor ’80. După succesul global al trupei, Sting și-a construit o carieră solo impresionantă, consolidându-și statutul de referință în industria muzicală.
De-a lungul carierei sale, Sting a vândut peste 100 de milioane de albume la nivel mondial și a câștigat 17 premii Grammy, una dintre cele mai importante recunoașteri din industria muzicală. Repertoriul său include piese devenite clasice, precum „Every Breath You Take”, „Englishman in New York”, „Fields of Gold” și „Shape of My Heart”. Piesa „Every Breath You Take” ocupă un loc aparte în istoria muzicii, fiind cea mai difuzată piesă din catalogul BMI, cu peste 15 milioane de difuzări radio la nivel global.
Cariera solo a artistului include albume apreciate atât de public, cât și de critici, precum „The Dream of the Blue Turtles”, „Ten Summoner’s Tales” și „Brand New Day”, materiale care au demonstrat capacitatea lui Sting de a evolua constant și de a rămâne relevant într-o industrie în continuă schimbare.
De-a lungul timpului, Sting a primit numeroase distincții culturale, fiind inclus în Rock & Roll Hall of Fame alături de trupa The Police și distins cu Kennedy Center Honors, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri pentru contribuția adusă culturii contemporane. Artistul a fost recompensat și cu Polar Music Prize, considerat una dintre cele mai importante distincții internaționale din domeniul muzicii.
În 2026, Sting continuă turneul global „STING 3.0 World Tour”, un proiect în care reinterpretează unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său într-o formulă muzicală restrânsă, bazată pe energia unui trio. Alături de chitaristul Dominic Miller și bateristul Chris Maas, artistul readuce pe scenă piese precum „Roxanne”, „Fields of Gold” sau „Englishman in New York”, dar și producții noi, inclusiv cel mai recent single, „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”.
În paralel cu activitatea sa artistică, Sting este implicat în numeroase proiecte dedicate drepturilor omului și protecției mediului, colaborând cu organizații precum Rainforest Fund, Amnesty International și Live Aid.
Primul val de artiști confirmați pentru UNTOLD ONE 2026 include nume importante ale scenei pop și electronice, precum Lewis Capaldi, Flo Rida, Swae Lee, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki, Mestiza, Tash Sultana, Afrojack și R3hab. Festivalul UNTOLD ONE va avea loc în perioada 6–9 august 2026, la Cluj-Napoca, iar abonamentele sunt disponibile pe site-ul oficial Untold, inclusiv cu posibilitatea de plată în rate.
