Stilul de viață sănătos este tot mai scump în țară. Creșteri de prețuri la mere și pere, pe fondul unei producții scăzute la nivel european

Vești proaste pentru iubitorii de fructe. Conform Asociației mondiale a producătorilor de mere și pere, se estimează pentru acest an de marketing, în Europa, producții mici de mere, raportat la ultimii 5 ani. În consecință, trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri de până la 20% în următoarele luni. Pomicultorii români vor realiza o cantitate cu aproximativ 25% mai mică decât în 2018, atât la mere cât și la pere.

Începând de luna aceasta, românii se pot aştepta la scumpiri importante, de până la 20%, atât la merele de producţie internă cât şi la cele de import, pe fondul producţiei europene slabe şi a stocurilor mici rămase din anul anterior, anunţă Comisia Europeană care citează date ale Asociaţiei mondiale a producătorilor de mere şi pere (WAPA).

“Conform WAPA, noua producţie va fi cu 20% sub cea a anului anterior şi cu 11% sub media ultimilor cinci ani. În acest context, preţul mediu al merelor din noua producţie este de aşteptat să fie cu 20% mai mare faţă de media ultimilor cinci ani”, anunţă Comisia Europeană, potrivit căreia anul de marketing la mere începe la 1 august.

Conform sursei citate, încă mai sunt mere din producţia anterioară însă stocurile reprezintă doar 4,6% din producţia medie a unui an, astfel că nu influențează preţul. Costul mediu în Europa a fost în iulie de 0,5 eurocenţi kilogramul.

WAPA estimează pentru Europa o producţie de aproximativ 10,5 milioane de tone, cu 20% mai mică decât anul trecut şi cu 9% sub media ultimilor trei ani. Dintre marii producători, Polonia ar putea pierde 44% din cantitate, ajungând la doar 2,7 milioane de tone, în timp ce cultivatorii italieni vor ajunge la o producţie totală de aproximativ 2,2 milioane de tone, cu 3% sub cea din 2018.

România nu este printre marii producători europeni, producând în general sub 400.000 de tone de mere pe an. Pentru anul acesta, WAPA estimează că producătorii români vor raporta în jur de 319.000 de tone, cu 25% mai puţin decât în 2018 şi cu 3% sub media ultimilor trei ani.

Situaţia este similară şi la pere, producţia europeană fiind estimată la 2 milioane de tone, cu 14% sub producţia lui 2018. Pentru România prognoza indică un minus de 20%, până la 17.000 de tone.

sursa: economica.net